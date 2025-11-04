HANOVRE, Allemagne, 4 novembre 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) s'apprête à dévoiler une gamme de machines agricoles haut de gamme, écologiques et intelligentes lors du salon AGRITECHNICA 2025, le plus grand salon mondial dédié aux technologies agricoles, qui ouvrira ses portes le 9 novembre à Hanovre. Le leader chinois des équipements présentera neuf modèles avancés, y compris des tracteurs et des moissonneuses-batteuses hybrides conçus pour le marché européen.

Zoomlion aménage son espace d'exposition dans le hall 5 en prévision du salon AGRITECHNICA 2025 qui se tiendra au parc des expositions de Hanovre le 29 octobre (PRNewsfoto/Zoomlion)

Le 29 octobre, les machines de nouvelle génération de Zoomlion, revêtues de sa signature « Aurora Green », ont fait leur entrée au centre d'exposition de Hanovre, faisant de l'entreprise l'un des premiers exposants à commencer l'installation dans le hall 5. Culminant à près de quatre mètres de haut, cet équipement témoigne de l'engagement de Zoomlion en faveur de l'excellence technique et de l'innovation durable.

La présentation 2025 de Zoomlion repose sur trois piliers stratégiques : les nouvelles énergies, les nouvelles technologies et une marque mondiale redynamisée.

Les machines agricoles à faible consommation d'énergie, spécialement conçues pour les pratiques agricoles et les normes environnementales européennes, occupent une place prépondérante dans l'exposition. Ces machines offrent une puissance optimisée, une efficacité énergétique et un confort amélioré pour les utilisateurs, autant d'éléments indispensables pour les exploitations agricoles modernes.

L'un des produits phares sera la plateforme HIDD exclusive de Zoomlion, un système d'alimentation hybride intégré reposant sur huit technologies de base. Cette architecture constitue le fondement des machines agricoles intelligentes de nouvelle génération de l'entreprise, et permet d'améliorer l'efficacité, l'automatisation et la connectivité.

Zoomlion mettra également en avant les réalisations de RABE, sa filiale allemande qui possède plus de 100 ans d'expérience dans les domaines du labour, de l'ensemencement et de la fertilisation. Depuis son acquisition en 2020, RABE a combiné son héritage en matière d'ingénierie avec les capacités mondiales de Zoomlion en matière de R&D et de fabrication afin d'offrir des solutions sur mesure pour le marché européen.

Du 9 au 15 novembre, Zoomlion accueille les visiteurs, les partenaires et les professionnels du secteur au kiosque D37 dans le hall 5 afin de leur présenter ses dernières innovations et de discuter avec eux de l'agriculture durable et intelligente.

