CHANGSHA, Chine, 16 novembre 2022 /CNW/ - À l'occasion de son 30e anniversaire, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a produit la première excavatrice exclusivement au moyen de la fabrication intelligente dans le parc de machines d'excavation intelligentes qui fait partie de la ville industrielle intelligente de Zoomlion (la « ville intelligente »). Grâce aux technologies de planification intelligente de la production, à l'intelligence artificielle industrielle, aux jumeaux numériques et à l'Internet industriel, la fabrication intelligente de Zoomlion permet maintenant de produire des excavatrices en moyenne toutes les six minutes.

Zoomlion produit maintenant des excavatrices toutes les six minutes grâce aux merveilles de la fabrication intelligente (PRNewsfoto/Zoomlion)

Le parc de machines d'excavation intelligentes de Zoomlion compte 7 ateliers et 61 lignes de production intelligentes, dont 6 sont des lignes de production sans personnel. Avec un taux de collecte de données sur les processus clés de 100 %, il dispose d'opérations de fabrication intelligente entièrement fonctionnelles, y compris la préparation des matériaux, le soudage, l'usinage, la peinture, l'assemblage et le débogage. Il s'agit de l'une des usines de fabrication intelligente les plus avancées au monde. Le parc intelligent a une capacité de production annuelle de 50 000 unités d'excavatrices avec une gamme complète de tonnage de 1,5 à 50 tonnes, et une valeur de production annuelle atteignant 30 milliards de yuans (4,22 milliards de dollars américains).

La ville industrielle intelligente de Zoomlion possède quatre principaux parcs intelligents de béton, de grues mobiles, de plateformes de travail en hauteur et de machines d'excavation, quatre centres de pièces de rechange, huit plateformes d'innovation de niveau national ainsi que des bases de recherche et développement et d'incubation axées sur les produits pour les machines agricoles intelligentes, l'intelligence artificielle et plus encore.

En tant que pionnière dans le domaine des technologies de pointe, Zoomlion a innové plus de 150 technologies de pointe dans l'industrie, construit 8 usines phares de calibre mondial, plus de 300 lignes de production intelligentes et 20 lignes de production sans personnel avec une couverture 5G complète.

L'innovation technologique s'étend sur trois décennies

Pendant 30 ans, Zoomlion a continuellement fait la promotion de la transformation et de l'innovation afin d'établir de solides avantages concurrentiels de base, et les récentes initiatives de transformation intelligente, numérique et écologique ont donné des résultats significatifs.

Grâce à la ville intelligente, Zoomlion intègre des technologies de pointe, dont la technologie 5G, les mégadonnées, l'Internet industriel, l'intelligence artificielle et la chaîne de blocs, pour construire simultanément 14 usines phares et établir une nouvelle référence au sein de l'industrie. La convergence de la numérisation et de la fabrication dans les usines de fabrication intelligente de Zoomlion a atteint un taux de réussite de 100 % tout en réduisant de 55 % la durée du cycle de production.

En plus du parc intelligent, Zoomlion a construit la plus grande usine de fabrication intelligente de grues à tour au monde, un parc industriel des composants hydrauliques clés et le parc industriel de fabrication intelligente de camions malaxeurs à Yuanjiang, produisant des excavatrices en moyenne toutes les six minutes. des grues à tour toutes les 18 minutes et des camions malaxeurs toutes les 18 minutes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1947606/Zoomlion_Now_Producing_Excavators_Every_6_Minutes_Thanks_to_the_Wonders_of_Intelligent_Manufacturing.jpg

SOURCE Zoomlion

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, 0731-8993-2001, [email protected]