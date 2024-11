SHANGHAI, le 29 nov. 2024 /CNW/ -- Le 26 novembre, Zoomlion a inauguré sa participation au salon bauma CHINA de cette année à Shanghai avec une exposition sur le thème « Développement plus durable, avenir plus brillant ». L'événement, auquel ont assisté le chef de la direction de Zoomlion, Zhan Chunxin, ainsi que l'équipe de direction de l'entreprise, marque la plus grande exposition de Zoomlion à ce jour au salon bauma CHINA.

L'entreprise présente plus de 70 produits et solutions répartis dans neuf catégories principales lors du salon, notamment les grues mobiles, les machines à béton, les engins de levage pour la construction, les engins de terrassement, les machines minières, les plateformes de travail élévatrices mobiles, les équipements de fondation, les véhicules industriels et les nouveaux matériaux de construction.

L'un des faits marquants a été la présentation de la plus haute plateforme de travail élévatrice télescopique mobile au monde, d'une hauteur impressionnante de 82 mètres. Un représentant de Zoomlion a déclaré que c'était la troisième fois qu'une plateforme de travail élévatrice mobile intelligente de Zoomlion établissait un record mondial, après avoir déjà atteint des hauteurs de 68 et 72 mètres. Les visiteurs ont également pu apprécier la grue électrique sur chenilles au plus grand tonnage, le camion pompe à énergie nouvelle à la flèche la plus longue, le premier véhicule minier hybride et d'autres produits haut de gamme.

Les solutions polyvalentes de Zoomlion pour les sites de construction intelligents sont exposées au salon bauma CHINA dans la zone de démonstration dynamique. Cette zone présente des équipements de construction entièrement électriques et autonomes, notamment une pelleteuse, une chargeuse compacte et une plateforme de travail élévatrice mobile articulée, qui démontrent leur capacité à fonctionner de manière autonome grâce aux solutions propriétaires de Zoomlion.

Zoomlion propose également des solutions de construction intelligente adaptées à des scénarios spécifiques. Par exemple, dans le secteur minier, sa filiale Zvalley propose une solution intégrée de mines intelligentes qui comprend des camions autonomes et des opérations télécommandées. La société présente également des produits de levage numérisés, des systèmes de levage commerciaux intelligents, des produits numériques spécifiques au béton et des solutions de grues à tour autonomes, ce qui permet aux visiteurs de l'exposition d'avoir une vue d'ensemble de l'évolution des machines de construction, qui passent du stade d'outils à celui de systèmes de prise de décision intelligents.

Au salon bauma CHINA, Zoomlion a non seulement présenté ses produits nationaux les plus vendus, mais a également dévoilé des solutions personnalisées pour les principaux marchés internationaux. Parmi les produits phares figurent le camion malaxeur australien de troisième génération, un camion pompe de 38 mètres conçu pour l'Europe occidentale, quatre modèles d'équipement de fondation de nouvelle génération et 10 séries d'équipements de terrassement compacts très appréciés des clients internationaux, ce qui met en évidence les dernières réussites de Zoomlion en matière de recherche et de développement ainsi que de fabrication à l'étranger.

Rien que le premier jour, des clients d'Australie, d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et d'Europe ont signé des accords avec Zoomlion. Ces accords portaient sur la vente de grues mobiles, de machines à béton, d'engins de levage pour la construction, d'engins de terrassement et de plateformes de travail élévatrices mobiles, entre autres. Zoomlion a également entamé des discussions approfondies avec des institutions financières internationales.

Au cours de l'exposition, Zoomlion a également organisé l'événement « Impressions de Zoomlion : les points forts du Hunan », et a invité plus de 300 clients internationaux à se rendre à Changsha par vol affrété. Dans la ville industrielle intelligente de Zoomlion, la base de fabrication de machines intégrées la plus grande et la plus diversifiée au monde, les clients ont pu découvrir les merveilles de la fabrication intelligente chinoise de pointe.

En tant qu'événement phare de l'industrie mondiale de la construction, le salon bauma CHINA est réputé pour mettre en lumière les avancées technologiques et établir les tendances de l'industrie. Zoomlion profite de cette plateforme pour collaborer avec ses homologues internationaux, façonner l'avenir du secteur et promouvoir un écosystème innovant. En outre, Zoomlion s'engage à montrer la voie vers une nouvelle ère marquée par une intelligence globale, une numérisation complète, une durabilité accrue et une plus grande mondialisation, le tout dans le but de créer un monde plus durable.

