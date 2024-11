CHANGSHA, Chine, 1er novembre 2024 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion; 1157.HK) a présenté les derniers équipements de machines agricoles intelligentes haut de gamme, des solutions avancées et des innovations technologiques à l'occasion du Salon international des machines agricoles de Chine 2024 qui s'est tenu du 26 au 28 octobre à Changsha, en Chine.

Zoomlion présente ses dernières solutions agricoles novatrices au Salon international des machines agricoles de Chine 2024 (PRNewsfoto/Zoomlion)

L'exposition de Zoomlion était la plus grande du salon, avec plus de 70 produits à succès pour divers environnements, y compris neuf nouveaux modèles haut de gamme, optimisés pour les marchés internationaux, et une série complète pour l'ensemble du processus de production de cultures.

Au cours du salon, Zoomlion a présenté la moissonneuse-batteuse TF220, qui possède la plus grande capacité d'alimentation, la plus grande puissance, la plus grande largeur de coupe et le plus grand réservoir à grains sur le marché chinois. En plus de récolter des cultures telles que le maïs, le soja et le blé, elle adopte également le système de battage composé et de nettoyage des grandes surfaces qui réduit les pertes de graines à moins de 0,6 % tout en offrant une efficacité et une fiabilité de fonctionnement élevées.

Zoomlion a également présenté le séchoir à double cycle à basse température 5HXQ-60 de pointe, le tracteur hybride DV3804 de 380 chevaux et la moissonneuse à chenilles PL80. D'autres innovations majeures dans le domaine de l'agriculture numérique et intelligente ont été présentées, notamment le drone de protection des cultures ZZBU-50, le robot cueilleur de fruits ZLDAPR-001, le groupe motopropulseur du tracteur hybride HEV500 et la moissonneuse à chenilles PL80, ainsi que des composants essentiels tels que les batteurs développés en interne et les vannes de contrôle électriques des bus.

Un concessionnaire thaïlandais de Zoomlion a fait remarquer lors du Salon qu'avec les produits exceptionnels de Zoomlion et la force de l'entreprise, il est convaincu que le partenariat permettra de développer davantage d'activités sur le marché local.

La section consacrée à l'agriculture intelligente a mis en avant trois systèmes de précision pour l'application d'engrais, l'irrigation et la protection des plantes, des équipements IoT, une plateforme de gestion agricole sur site et une application cloud d'agriculture intelligente.

En combinant les technologies matures des machines de construction de nouvelle énergie, de numérisation et d'IA avec l'équipement agricole, Zoomlion a réalisé de nombreuses percées dans l'industrie. À ce jour, les produits de Zoomlion Smart Agriculture ont été utilisés sur plus de dix millions d'acres de terres en Chine et ont soutenu le développement agricole en tirant parti des technologies numériques de base de la riziculture.

Au cours des trois dernières années, les activités de Zoomlion dans le domaine des machines agricoles à l'étranger ont connu une croissance continue, ses produits et services couvrant désormais plus de 60 pays et régions.

« Nous sommes au début d'un nouveau développement commun. Grâce à nos solides capacités en matière de R&D, de processus de production et de fabrication, je suis convaincu que nous pouvons réaliser une plus grande croissance dans l'industrie mondiale des machines agricoles », a déclaré Lu Qing, président adjoint de Zoomlion.

