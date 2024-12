CHANGSHA, Chine, 24 décembre 2024 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a lancé une série de plateformes élévatrices révolutionnaires, dont la plus haute plateforme élévatrice à flèche droite du monde, la ZT82J, d'une hauteur de 82,3 m. Ces produits innovants renforcent la position de leader de Zoomlion dans le secteur des plateformes élévatrices et soulignent son engagement dans le développement du marché mondial.

La ZT82J, la plateforme élévatrice à flèche droite la plus haute au monde par Zoomlion (PRNewsfoto/Zoomlion)

La ZT82J permet à Zoomlion d'établir un troisième record mondial dans le domaine des pylônes à flèche droite, après ses produits de 68 et 72 mètres. Cette plateforme élévatrice de 82,3 mètres présente une amplitude de 34,1 mètres, une charge de travail maximale de 454 kilogrammes et une capacité de montée de 35 %. Il s'agit non seulement d'un produit phare fiable, stable et intelligent, mais aussi d'un produit aux performances de sécurité les plus élevées de l'industrie, avec un mouvement composite de flèche ultra-longue et une technologie de contrôle synergique à double cylindre, ainsi que 21 mesures de protection de la sécurité.

Zoomlion a également présenté la ZT51JEH, une plateforme élévatrice à flèche droite électrique à portée étendue qui atteint une hauteur de 50,6 mètres et supporte une charge maximale de 454 kilogrammes. Elle peut fonctionner en mode électrique ou diesel pour répondre aux besoins de construction des projets urbains/intérieurs et aux conditions de travail en extérieur sans accès à l'électricité. Elle peut fonctionner en continu pendant plus de 7 jours lorsqu'elle est entièrement chargée et ravitaillée, ce qui permet de relever efficacement le défi de l'endurance des produits entièrement électriques.

D'autre part, la ZA42J est actuellement la plus grande plateforme élévatrice à flèche manivelle de Zoomlion, et elle est réputée pour ses capacités de portée exceptionnelles. Elle se caractérise par une hauteur de portée de 24,5 mètres et une hauteur de travail de 44,03 mètres. Ce modèle utilise la technologie de télescopage à vérins à plusieurs étages, ce qui améliore sa portée et sa polyvalence, et comprend des fonctions de levage et de sondage rapides pour répondre efficacement aux diverses demandes opérationnelles.

Les chariots télescopiques de Zoomlion comprennent sept modèles fixes et rotatifs, avec des hauteurs de travail allant de 6 à 25 mètres et des charges de 2,5 à 4,5 tonnes. Ces produits polyvalents peuvent être équipés de plusieurs accessoires, tels que des fourches, des godets et des plateformes d'épandage, ce qui permet de répondre de manière flexible à divers besoins.

Zoomlion a également présenté des équipements de sécurité portables intelligents, un système de gestion de plateformes élévatrices intelligent et une boutique mondiale de pièces détachées, et a obtenu de nouvelles commandes avec plus de 20 clients de régions telles que l'Australie, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Europe au cours du salon bauma CHINA 2024.

En faisant progresser l'innovation, Zoomlion continue de fournir des solutions fiables et efficaces qui favorisent la sécurité et la productivité dans la construction.

