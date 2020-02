Zoomlion prend des mesures pour lutter contre l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-2019)

En raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, Zoomlion a rapidement rassemblé une équipe spéciale de soutien regroupant des douzaines d'ingénieurs et d'opérateurs, sans oublier plus de 240 ensembles d'équipement et de machinerie, y compris du matériel de terrassement, des grues mobiles, des bétonnières et des plates-formes de travail aériennes. Depuis le 23 janvier, Zoomlion prend part à la construction d'hôpitaux partout en Chine, y compris à Wuhan, Hunan, Shenzhen, Henan, Guangxi et Tianjin. La société a aussi fait don de fournitures médicales pour appuyer les efforts de première ligne.

En date du 18 février, Zoomlion avait acheté plus de 3 millions d'ensembles de dispositifs médicaux de protection. Plus de 2,6 millions de fournitures médicales ont été données.

Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs reprenant du service

La reprise faisant suite à l'épidémie du coronavirus s'accélère grâce aux employés dont les vacances ont pris fin dès le 5 février. Jusqu'à maintenant, plus de 70 % des employés sont de retour au travail et la capacité de production globale a été rétablie dans une proportion de 60 % à 80 %.

Avant le retour au travail du personnel, Zoomlion a établi une équipe de prévention et de contrôle des infections ainsi qu'un plan de reprise des activités pour assurer la santé et la sécurité de ces personnes. Pour lutter contre la maladie, des équipes spécialisées désinfectent deux fois par jour les bureaux, les installations et les ateliers de production, ainsi que les routes, les dortoirs et les cantines du parc industriel. Parallèlement, la température des employés est mesurée sur une base constante pour éviter la propagation de l'épidémie. Des dispositifs de protection, comme des masques, sont remis à tous les employés, et ces derniers doivent les porter en tout temps. Pour ceux et celles qui sont incapables de retourner au travail à temps, des mesures de relocalisation ont été mises en place pour leur permettre d'effectuer leurs tâches à domicile.

L'application de mesures strictes sur les plans du contrôle et de la prévention contribue à assurer le bon déroulement des opérations et de la production.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise qui fabrique de l'équipement haut de gamme intégrant la machinerie d'ingénierie, la machinerie agricole et les services financiers. La société vend désormais plus de 460 produits à la fine pointe provenant de 55 gammes qui couvrent dix catégories d'importance. Pour en savoir plus, veuillez consulter le http://en.zoomlion.com/.

