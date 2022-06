Zoomlion s'est engagée à fournir des machines de haute qualité pour soutenir les constructions d'infrastructures sur le marché étranger, et a participé à une série de projets importants, notamment le stade de N'Djamena au Tchad avec 10 unités de grues, d'excavateurs, de bulldozers et de camions de pompage de béton, et le projet de métro de Mumbai en Inde avec les grues tout-terrain ZAT4500H de Zoomlion sur le site.

Suivant sa stratégie de localisation, Zoomlion a également personnalisé des produits pour le marché d'outre-mer. Le 24 mai, Zoomlion a livré à Singapour une commande d'équipements de pompage personnalisés qui répondent aux exigences du marché local en matière d'efficacité énergétique et de rendement fiable. Son tunnelier ZTR260 a également été déployé dans la section F4 du projet routier E60 en Géorgie, ce qui améliore considérablement l'efficacité et la sécurité au travail de l'un des projets d'infrastructure les plus importants en Géorgie.

Entre-temps, Zoomlion a participé à des salons professionnels internationaux, notamment World of Concrete à Las Vegas (États-Unis), Build Expo au Kenya, NAMPO en Afrique du Sud et KOMATEK Exhibition en Turquie, afin de rester en contact étroit avec ses partenaires dans le monde entier.

« Le succès de Zoomlion sur le marché étranger est le fruit de notre stratégie de développement de la localisation, avec les produits personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques des clients comme base, nous mettons également en place nos propres équipes sur le terrain pour atteindre un modèle d'affaires de bout en bout », a déclaré Li Bin, directeur général adjoint de la filiale étrangère Zoomlion.

Zoomlion a renforcé sa stratégie localisée pour établir 10 bases de production complètes et 10 entrepôts de pièces de rechange dans le monde entier, avec des employés locaux qui représentent 87 % du nombre total d'employés, en offrant des produits et des solutions sur mesure dans plus de 130 pays et régions.

Dans le cadre de sa stratégie de localisation, Zoomlion cherche aussi activement à assurer un développement stable des marchés étrangers grâce à des canaux d'exportation diversifiés. En prenant le train de fret Chine-Europe à Changsha, le temps de logistique entre le Hunan (Chine) et les pays européens passe de 40 jours à moins de 15 jours pour le fret maritime, au coût d'un cinquième du fret aérien, ce qui améliore considérablement la rapidité de la logistique internationale et diversifie les options logistiques internationales entre le Hunan et l'Europe.

« À l'avenir, grâce à l'avancement continu de la stratégie de localisation et à la diversification des solutions logistiques internationales, Zoomlion établira des liens plus étroits et plus profonds avec les marchés étrangers et appuiera un plus grand nombre de projets », a déclaré M. Li.

