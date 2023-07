CHANGSHA (Chine), le 1er juill. 2023 /CNW/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) présente neuf produits phares de cinq grandes catégories à la 3e Expo économique et commerciale Chine-Afrique (« Expo ») à Changsha (Chine), du 29 juin au 2 juillet.

Zoomlion met l’accent sur les produits intelligents à la 3e Exposition Chine-Afrique sur l’économie et le commerce. (PRNewsfoto/Zoomlion)

Au cours de cette période, plus de 200 représentants d'organisations internationales, ambassadeurs en Chine, représentants de chambres de commerce et partenaires d'affaires de 23 pays africains, dont le Nigeria, la Guinée, le Mali, l'Ouganda et le Cameroun, visitent la ville industrielle intelligente de Zoomlion et le parc industriel de Lugu.

Sous le thème « Un développement commun pour un avenir partagé », l'Expo, combinée à la visite de l'usine, offre un aperçu approfondi des réalisations de Zoomlion dans le domaine de la fabrication intelligente et de ses produits et technologies de pointe avec de vastes applications sur le marché africain. Les visiteurs ont été impressionnés par les capacités de fabrication intelligente de Zoomlion et par la qualité supérieure des produits de la visite.

Alors que la présence de Zoomlion sur le marché africain continue de s'accroître, les produits de construction de Zoomlion, connus pour leur haute performance, leur qualité et leur service après-vente complet, gagnent en popularité sur le marché africain intégré.

Aujourd'hui, Zoomlion est devenue l'un des principaux exportateurs de machines agricoles et de construction sur le marché africain, avec plus de 10 000 unités d'équipement Zoomlion actuellement en service en Afrique. Les produits exposés à l'Expo sont adaptés aux environnements de travail africains.

Les machines agricoles sont l'une des principales catégories de produits que Zoomlion exporte en Afrique. À l'Expo, Zoomlion met en vedette ses tracteurs RN904 et RS1304, la machine à blé TE100 avec commandes de fonctionnement intelligentes et la machine à riz FH100, qui minimise les pertes pendant la récolte. Les quatre produits respectifs peuvent s'adapter aux différents environnements de travail en Afrique et ont reçu des commentaires élogieux de la part de clients locaux.

Entre-temps, les machines de construction de Zoomlion sont également très performantes en Afrique. L'excavatrice ZE245E est dotée d'un moteur Cummins sur mesure d'une puissance nominale de 133 kW et d'un nouveau système de commande électronique intelligent qui s'adapte aux conditions de travail en un seul clic, équilibrant une faible consommation de carburant et une grande efficacité.

Zoomlion croit que la fabrication intelligente a le pouvoir d'apporter des opportunités extraordinaires au développement de l'Afrique, et l'entreprise s'est engagée à soutenir l'Afrique avec d'excellents produits et services, offrir davantage d'options et de possibilités qui favoriseront également le développement des industries mondiales de fabrication d'équipement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2145302/WechatIMG7.jpg

SOURCE Zoomlion

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, 0731-8993-2001, [email protected]