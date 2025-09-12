FRANCFORT, Allemagne, 13 septembre 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a annoncé aujourd'hui la réussite du lancement et de la livraison de sa première grue à flèche articulée depuis son usine filiale Wilbert en Allemagne. Cette livraison à un client slovaque marque une nouvelle étape importante dans la stratégie de localisation de l'entreprise en Europe et renforce sa présence dans la région.

La grue à flèche articulée ZLK7600V803 nouvellement livrée représente l'intégration de la technologie Zoomlion aux capacités de fabrication européennes. Construite sur un châssis Scania d'origine locale, ce modèle est conforme à la certification CE et aux réglementations européennes en matière de transport routier. Conçue pour les conditions d'exploitation exigeantes en Europe, elle présente des performances de levage élevées, une grande fiabilité et une rentabilité optimale, garantissant une polyvalence pour les tâches de manutention et de levage dans tout le continent.

La livraison a été chaleureusement accueillie par le client slovaque, qui a souligné que la grue symbolisait 30 ans de coopération commerciale entre la Slovaquie et la Chine. L'entreprise a déclaré que l'expansion de son activité de grues avec Zoomlion représentait non seulement un ajout pratique à sa flotte, mais aussi une étape importante reflétant un partenariat de longue date.

L'usine Wilbert, acquise par Zoomlion en 2018, est passée d'un fabricant de grues à tour à usage unique à une base industrielle multi-catégories couvrant les grues à tour, les machines à béton et les grues mobiles. Cette transformation est au cœur de la stratégie de Zoomlion visant à mettre en place un réseau de production européen complet. Plus tôt cette année l'année, l'entreprise a lancé la deuxième phase de son usine allemande à Waldlaubersheim et a inauguré une nouvelle usine de plateformes élévatrices en Hongrie . Ces projets visent à créer un centre intégré pour la présentation des produits, la vente, la fabrication et le service après-vente en Europe, afin d'améliorer l'efficacité de l'approvisionnement et la réactivité aux marchés locaux.

L'investissement de Zoomlion en Allemagne a été salué par les dirigeants locaux. Lors de la cérémonie d'inauguration de la deuxième phase de l'usine, Joe Weingarten, membre du Bundestag allemand, a décrit le projet comme un symbole de l'approfondissement de la coopération économique sino-allemande. Il a souligné les infrastructures favorables, la main-d'œuvre qualifiée et la solide base technique de la région, mettant en avant le potentiel de réussite mutuelle.

Avec 13 bases de recherche et développement et de fabrication à l'étranger et des activités dans plus de 170 pays et régions, Zoomlion s'engage à associer une fabrication localisée à une expertise mondiale. La société continuera à élargir son portefeuille de produits européens et à améliorer la réactivité de ses services, consolidant ainsi sa position de chef de file mondial dans la fabrication d'équipements intelligents.

