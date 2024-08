CHANGSHA, Chine, 30 août 2024 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 01157.HK) a livré la première station de ravitaillement en hydrogène montée sur châssis entièrement autonome dans le cadre du projet de camion lourd à hydrogène de China Huadian Corporation Ltd. dans la région autonome de Mongolie intérieure, marquant une percée dans le domaine de la fabrication d'équipement d'énergie à hydrogène et faisant progresser le développement du transport de l'énergie associée à hydrogène.

Zoomlion livre sa première station de ravitaillement en hydrogène sur châssis entièrement autonome. (PRNewsfoto/Zoomlion)

La station de ravitaillement en hydrogène offre les avantages d'un déplacement important, d'une faible consommation d'énergie et d'un entretien facile. Elle permet un déplacement de l'hydrogène allant jusqu'à 1 000 Nm³/h avec une consommation d'énergie intégrée inférieure à 0,8 kWh/kg.

Le compresseur d'hydrogène de Zoomlion, l'équipement de base de la station de ravitaillement, combine l'expertise du groupe dans les domaines de l'hydraulique et des processus de fabrication de pointe. Il s'agit maintenant de la troisième génération d'itération qui assure la lubrification à haute pression, à haute température et sans huile des pistons de cylindre, ainsi que l'augmentation de fréquence en deux étapes, intégrant la chaîne de l'écosystème de ravitaillement en hydrogène de la station sur châssis, du compresseur et de la pompe à entraînement par liquide.

Zoomlion se consacre à faire progresser la recherche et le développement indépendants dans les composants de base des énergies nouvelles, réalisant des percées dans les technologies des batteries au lithium et des combustibles à hydrogène. Cette orientation assure une intégration complète dans tous les aspects de la chaîne de production, des pièces de rechange aux véhicules complets, en passant par le matériel et les logiciels.

En ce qui concerne les composants de base des produits d'énergie associée à l'hydrogène, Zoomlion a intégré une solution complète dans l'ensemble de la chaîne couvrant le ravitaillement en hydrogène, le stockage, le transport, la combustion, l'énergie et les véhicules, ouvrant ainsi un parcours technique qui complète le développement de l'énergie au lithium. Elle a mis au point le premier compresseur à pistons de 45 MPa à entraînement par liquide alimenté à l'hydrogène en Chine, dont les droits de propriété intellectuelle sont totalement indépendants.

De plus, Zoomlion a mis au point deux châssis robustes à alimentation entièrement électrique et à hydrogène; le châssis à hydrogène est équipé d'un système de pile à combustible, d'un système de stockage d'hydrogène embarqué et plus encore, dont plus de 80 % des composants de base des nouvelles énergies développés indépendamment par Zoomlion.

La gamme d'équipements alimentés aux énergies nouvelles de Zoomlion couvre toutes les catégories, répondant à un éventail diversifié de scénarios d'application. La stratégie globale de l'entreprise en matière de développement de composants de base et d'équipement à hydrogène accélère la croissance de l'industrie et établit des assises solides de compétitivité de base. Cette force fondamentale est essentielle au développement futur de la chaîne industrielle.

Zoomlion met en œuvre une feuille de route de transformation verte, dans le but de créer des produits et des solutions écologiques de classe mondiale. Faisant progresser la recherche et le développement et en améliorant la conception, la fabrication, la gestion et les normes écologiques, l'entreprise s'engage à diriger la transformation et la mise à niveau de l'industrie grâce à l'innovation technologique.

