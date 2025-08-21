Zoomlion livre au Royaume-Uni la plus haute plateforme élévatrice à flèche droite au monde, haute de 82,3 mètres, établissant ainsi un nouveau record en Europe

LONDRES, 21 août 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a expédié sa plateforme élévatrice à flèche droite ZT82J, qui bat tous les records, au port de Bristol, au Royaume-Uni. Avec une hauteur de travail de 82,3 mètres, la ZT82J établit une nouvelle référence sur le marché européen, offrant des solutions de travail en hauteur avancées pour les projets énergétiques et d'infrastructure dans toute la région.

La ZT82J a été achetée par Hire Safe Solutions, l'une des principales sociétés de location d'équipements d'accès au Royaume-Uni. Réputée pour ses normes de sécurité strictes et ses équipements de pointe, la société a récemment pris livraison du modèle ZT72J de Zoomlion, ce qui représente son deuxième achat d'une plateforme élévatrice ultra-haute de Zoomlion en deux mois. Cette décision reflète la confiance que les partenaires mondiaux accordent à la qualité, aux composantes et au service de Zoomlion, qui répondent systématiquement aux attentes des clients du monde entier.

Dernière innovation de Zoomlion après ses modèles de 68 et 72 mètres, la ZT82J établit le nouveau record mondial de hauteur pour les plateformes élévatrices à flèche droite. Elle offre une portée maximale de 34,1 mètres et répond aux défis de l'industrie dans les zones de construction, notamment les grandes portées, les conditions de travail complexes, le positionnement précis et l'espace limité. La ZT82J intègre la conception de flèche polygonale exclusive de Zoomlion, qui réduit le poids tout en améliorant la rigidité, minimise la déformation latérale et renforce la stabilité. Elle combine une adaptabilité tout-terrain et une maniabilité dans les espaces confinés, tandis que 21 fournisseurs de technologies de sécurité avancées assurent une surveillance en temps réel pour garantir des opérations plus sûres et plus efficaces.

En introduisant des équipements capables de fonctionner à plus de 80 mètres, Zoomlion comble une lacune importante sur le marché mondial des plateformes élévatrices. La ZT82J est un fournisseur de nouvelle solution pour les projets exigeants à travers l'Europe, où l'efficacité et la sécurité sont primordiales. La gamme d'équipements d'accès intelligents de Zoomlion s'étend désormais de 6 à 95 mètres, ce qui représente la gamme la plus complète du secteur. Ses équipements sont utilisés dans plus de 100 pays et ont établi de multiples records nationaux et régionaux en matière de hauteur, reflétant la contribution continue de l'entreprise à l'amélioration de l'efficacité mondiale dans les secteurs de la construction et de l'industrie.

La ZT82J est reconnue pour allier une technologie de pointe à une conception robuste, offrant ainsi à ses clients un niveau inédit de sécurité, de rendement et de fiabilité. Sa livraison démontre une fois de plus l'engagement de Zoomlion à relever les normes du secteur et à soutenir le développement des infrastructures et de l'énergie en Europe avec plus d'efficacité et de sécurité.

