CHANGSHA, Chine, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le 27 septembre 2024, Zoomlion a lancé le ZTE520, le plus grand camion minier électrique hybride au monde, tout droit sorti de sa chaîne de production intelligente, marquant un progrès monumental dans la technologie minière.

Avec des dimensions supérieures à neuf mètres de largeur et sept mètres de hauteur, ce camion a une capacité de charge utile de 300 tonnes et un poids total maximal de plus de 520 tonnes. Équipé d'un système d'alimentation hybride de pointe qui combine un moteur diesel de 16 cylindres, 52 litres et 2 100 ch à la plus grande batterie hybride de l'industrie, le ZTE520 surpasse les modèles conventionnels. Son système innovant d'entraînement électrique et d'entraînement par moyeu à couple élevé permet de réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 15 % tout en maintenant une durée de vie de plus de 60 000 heures, un équilibre parfait entre la puissance et l'efficacité énergétique.

Le ZTE520 s'intègre parfaitement aux grandes excavatrices minières de Zoomlion, ce qui en fait une solution idéale pour les exploitations minières à ciel ouvert à grande échelle dont la production annuelle dépasse 30 millions de tonnes. Cette synergie améliore l'efficacité opérationnelle et soutient la construction d'initiatives d'exploitation minière écologique. Toutes les composantes clés du ZTE520 sont développées et fabriquées de façon indépendante par Zoomlion, ce qui assure la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et réduit considérablement les coûts pour les utilisateurs.

Yuan Ye, président adjoint de Zoomlion, a souligné l'importance de ce lancement : « Le ZTE520 illustre notre engagement inébranlable envers l'innovation technologique continue. En plus de mettre en valeur nos percées sur le marché mondial, il améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les coûts pour nos clients. Ces progrès sont essentiels pour soutenir le développement durable de l'industrie minière. »

L'événement de lancement a attiré plus de 200 invités, dont des cadres clés comme Huang Qun, vice-président de Zoomlion, Yuan Ye, président adjoint de Zoomlion, et Liu Haitao, directeur général adjoint du CRRC Zhuzhou Institute.

Alors que Zoomlion continue de repousser les limites de l'innovation, l'entreprise demeure déterminée à fournir des solutions intégrées d'équipement d'exploitation minière haut de gamme. Avec le lancement du ZTE520, Zoomlion renforce sa position sur le marché des équipements miniers haut de gamme et démontre son engagement envers le développement durable et de grande qualité dans la fabrication d'équipements de pointe.

À propos de Zoomlion

Fondé en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est un manufacturier d'équipements haut de gamme qui intègre la machinerie d'ingénierie et la machinerie agricole, ainsi qu'une offre de services financiers. L'entreprise vend maintenant plus de 600 produits de pointe provenant de 55 gammes de produits couvrant 10 catégories principales. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Site Web de Zoomlion.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2519001/9_30.jpg

SOURCE Zoomlion

PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, +86-0731-8993-2001, [email protected]