CHANGSHA, Chine, 19 avril 2022 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) a lancé le 11 avril dernier la première grue hybride tout-terrain au monde, soit le modèle ZAT2200VE863. Il s'agit d'un autre jalon novateur à la suite du lancement précédent de la première grue électrique au monde.

Grâce à une puissance de sortie hybride supérieure, le modèle ZAT2200VE863 a l'avantage d'être doté à la fois d'un système d'alimentation électrique et à combustible et d'un moteur à essence et électrique, le rendant encore plus puissant avec une puissance maximale de 360 kW.

« Stimulée par les politiques incitatives et la demande du marché, l'industrie des machines de construction entre de plus en plus dans l'ère de la nouvelle énergie, le modèle ZAT2200VE863 étant la plus récente réalisation de recherche et développement de produits novateurs de Zoomlion. Les produits de machines hybrides affichent de faibles niveaux de consommation de carburant et d'émissions polluantes et sonores. Ils sont très efficaces sur le plan énergétique, ce qui favorise la transformation de l'énergie et la mise à niveau technologique de l'industrie, a déclaré Luo Kai, vice-président de Zoomlion et directeur général de la division des grues d'ingénierie de Zoomlion.

Le ZAT2200VE863 offre trois modes de levage, soit par alimentation entièrement électrique, par alimentation enfichable et par alimentation en carburant pour s'adapter pleinement aux diverses conditions de travail et scénarios. En mode de fonctionnement entièrement électrique, la grue peut fonctionner uniquement avec la batterie pendant huit heures. Elle peut également fournir le même rendement avec la prise d'alimentation c.a. externe 380V. Les deux modes n'utilisent pas le carburant et l'urée, ce qui les rend écologiques et économiques. En mode d'alimentation en carburant, le moteur à essence peut fonctionner dans la plage économique de consommation de carburant qui correspond au moteur, ce qui permet d'économiser 35 % de carburant par rapport aux grues classiques qui fonctionnent au carburant.

Comparativement aux grues existantes sur le marché, la grue ZAT2200VE863 a permis d'augmenter son tonnage de près de 10 fois pour atteindre les 220 tonnes, tout en étant dotée d'une flèche principale de 85 mètres avec une capacité de levage maximale de 7,2 tonnes.

Aujourd'hui, la nouvelle gamme de produits énergétiques de Zoomlion comprend des grues, des camions-pompes, des camions malaxeurs, des plateformes élévatrices, de l'équipement d'urgence, de l'équipement d'excavation, des mineurs, des châssis robustes et plus encore, qui adoptent de nombreuses nouvelles combinaisons d'énergie, soit entièrement électrique, les piles à hydrogène et l'énergie hybride. L'entreprise a lancé une série de produits novateurs haut de gamme, y compris la première grue sur camion entièrement électrique au monde et le premier camion-pompe conçu au Canada par l'industrie avec une flèche en fibre de carbone.

