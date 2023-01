CHANGSHA, Chine, le 5 janv. 2023 /CNW/ - Le 15 décembre, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) a lancé 14 composantes écologiques et de développement durable clés et 32 nouveaux produits d'équipement énergétique. En tant que chef de file de la promotion du développement durable dans l'industrie de la construction, Zoomlion a établi une feuille de route complète pour le développement écologique comprenant les étapes de conception, de fabrication et de gestion afin de parvenir à réaliser un virage « vert » dans l'ensemble du processus de production, de la R‑D jusqu'à l'exploitation et à la gestion.

Le lancement a porté sur les neuf secteurs de produits de Zoomlion, soit la construction et l'ingénierie, le pompage de béton, les camions mélangeurs, le travail en hauteur, le terrassement, les machines de construction de fondations et d'exploitation minière, les camions mélangeurs et les véhicules industriels.

Il s'agit d'une autre étape pour Zoomlion, après que l'entreprise ait lancé 16 nouveaux produits énergétiques dans huit domaines en novembre dernier. L'entreprise a connu une forte croissance des ventes de ses nombreux autres nouveaux produits énergétiques, et sa part de marché en matière de nouvelles machines de travail en hauteur fonctionnant aux énergies nouvelles a dépassé 60 % en 2022.

Élaboration de nouvelles composantes énergétiques clés

L'élaboration de composantes clés constitue la base de la nouvelle transformation énergétique des machines de construction, et Zoomlion a été à l'origine d'avancées considérables en matière de piles au lithium et d'énergie associée à l'hydrogène, ouvrant ainsi la technologie de base et les composantes clés de la chaîne industrielle, des pièces de rechange aux véhicules complets, en couvrant à la fois le matériel et les logiciels. À ce jour, 80 % des nouvelles composantes énergétiques clés de Zoomlion sont élaborées de façon indépendante par l'entreprise.

La mise en marché par Zoomlion de neuf composantes clés liées au lithium a débouché sur la mise au point d'une nouvelle solution énergétique complète basée sur le lithium et destinée aux machines de construction, qui couvre les batteries, les systèmes d'entraînement électriques, les systèmes de transmission d'électricité et les systèmes de commande électrique. Ses trois nouvelles composantes énergétiques à base d'hydrogène ont structuré la solution intégrée de la chaîne complète de l'hydrogénation, du stockage et du transport de l'hydrogène, de la pile à hydrogène et du moteur principal. Zoomlion a également créé le meilleur compresseur à piston à propulsion hydraulique à hydrogène 45 MPa au monde.

En outre, Zoomlion a lancé deux nouveaux châssis génériques à haut rendement fonctionnant aux nouvelles énergies pour les équipements fonctionnant à l'énergie électrique pure et à l'hydrogène.

Élaboration de nouvelles sources d'énergie dans l'ensemble de la gamme de produits

En 2022, Zoomlion a élaboré de nouvelles sources d'énergie pour toute sa gamme de produits et dévoilé une gamme de produits qui ont établi des points de référence dans l'industrie, y compris la plus vaste gamme de grues tout-terrain fonctionnant aux nouvelles énergies au monde, la première grue sur chenilles fonctionnant à l'énergie électrique pure commercialisée au monde, le premier camion-pompe en fibre de carbone fonctionnant à l'énergie électrique pure au monde et le premier robot de manutention de verre de l'industrie pour les opérations interétages dans les grands immeubles. Zoomlion a également lancé la première solution de construction intégrée intelligente de l'industrie, stimulant ainsi la transformation intelligente de l'industrie.

Fabrication verte

Zoomlion a innové en matière de technologies, d'équipement et de chaînes de production écologiques afin d'assurer une fabrication verte efficace, durable, à faible émission de carbone et sécuritaire. Le nouveau parc de machines d'excavation intelligentes a adopté des technologies de haute précision afin d'optimiser l'utilisation des matériaux, d'améliorer l'efficacité de la production et l'efficacité énergétique, et de réduire les émissions annuelles de carbone de 82 400 tonnes.

Le développement écologique trace la voie des futurs perfectionnements de l'industrie des machines de construction, et Zoomlion continuera d'optimiser sa stratégie de développement durable et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable de l'industrie.

