Au moment où la Belt and Road Initiative devient un modèle de croissance économique pour les pays participants, Zoomlion a mis en place plusieurs centres de recherche et développement et plateformes commerciales dans le monde entier et a fourni des produits et des services dans plus de 80 pays. La société est au service de clients provenant de secteurs comme l'hydroélectricité, l'énergie nucléaire, la construction de routes et de ponts. Sa participation continue à la réalisation de projets liés à la Belt and Road Initiative, conçus à la fois pour des raisons commerciales et culturelles, a changé la donne dans les pays participants, où ces projets ont accru la connectivité, la créativité et les activités commerciales. Parmi les projets marquants figurent le pont Padma, surnommé « le pont de rêve du Bangladesh », la tour du Lotus de Colombo et le gratte-ciel Iconic Tower en Égypte.

Zoomlion a réalisé six acquisitions au cours des dernières décennies, grâce auxquelles l'entreprise a forgé une plus grande synergie créative pour stimuler l'innovation dans l'industrie mondiale de la machinerie de construction. Sa technologie de pointe stimulant la productivité et l'efficacité a ainsi permis d'ouvrir la voie à de nouvelles possibilités. Malgré les effets persistants de la pandémie de COVID-19 en 2021, toutes les entreprises acquises par Zoomlion ont connu une augmentation de revenu de 30 % par rapport à l'année précédente, aidant ainsi les gouvernements locaux à stimuler l'emploi et les recettes fiscales.

L'acquisition de la Compagnia Italiana Forme Acciaio SpA (CIFA), un important fabricant de machines novatrices basé en Italie, a démontré la stratégie de gestion à cinq piliers de Zoomlion : inclusivité, règles, responsabilité, création commune et partage.

La société CIFA a été intégrée au système de gestion de Zoomlion tout en conservant son indépendance opérationnelle, ce qui a permis aux deux entreprises de renforcer leurs liens mutuels et d'améliorer leurs prouesses respectives sur le plan du développement technologique, de l'expansion du marché et de la production. En collaboration avec les ingénieurs de CIFA, Zoomlion a mis au point la plus haute pompe à béton au monde, qui comprend une flèche de 101 mètres. L'entreprise détient toujours le record Guinness à ce jour.

« Pour générer une croissance durable et créer un avenir commun, nous devons approfondir notre stratégie de localisation et respecter et mieux intégrer la culture et la réglementation locales », a déclaré Zhan Chunxin, président du conseil et chef de la direction de Zoomlion.

