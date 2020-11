Zoomlion expose plus de 50 ensembles de produits d'équipement de construction provenant de neuf gammes de produits au salon professionnel bauma China 2020 En date du 26 novembre, Zoomlion est parvenue à obtenir un carnet de commandes totalisant 20 milliards de yuans (3,04 milliards de dollars américains) lors du salon professionnel bauma China 2020, par l'entremise du lancement de nouveaux produits et de diffusions en direct sur le Web lui permettant d'interagir avec des clients à l'échelle mondiale.

« L'exposition met en valeur les produits haut de gamme de quatrième génération et les réalisations novatrices de Zoomlion qui constituent un bond qualitatif en matière d'intelligence », a déclaré M. Guo Xuehong, vice-président de Zoomlion.

Prendre les devants au sein de l'industrie au moyen de produits intelligents haut de gamme

L'exposition de Zoomlion lors du salon professionnel bauma China 2020 a offert un aperçu de l'orientation future des équipements de construction, notamment une démonstration de technologies intelligentes de levage sans cabine faisant appel à un centre d'expérience de commande à distance 5G donnant à la partie "intelligente" de l'équipement la capacité de toucher, de sentir et de voir.

Le ZTC-250NEV est la première grue de camion électrique au monde faisant appel à la vision automatique intégrée, l'intelligence artificielle et la communication 5G. Il s'agit d'une grue sans cabine et dotée « d'yeux et d'un cerveau » permettant de réaliser des tâches de levage intelligent en appuyant sur un bouton.

La grue sur chenilles ZCC18000 remporte la palme sur le plan du tonnage lors du salon. Elle compte sur une grande capacité de levage qui en fait l'équipement idéal pour les activités de levage propulsées par l'énergie éolienne sur terre comme en mer. Il est équipé de la technologie de contrepoids de surcharge sans atterrissage conçue par Zoomlion, qui réduit la zone d'opération de 60 % et offre un rendement de levage supérieur.

Zoomlion a également lancé le ZT68J, une plateforme de travail aérien autopropulsée et à mât droit qui détient le record mondial de 67,5 mètres de hauteur, tout en garantissant une performance supérieure en matière d'opérations hors route et de commande intelligente.

L'équipement de mortier à mélange sec de l'entreprise adopte le système breveté de dosage automatique à poudre de très haute précision Powerdos. Les visiteurs du salon professionnel et l'auditoire mondial des diffusions en direct ont largement salué les fonctions intelligentes comme l'innovante flèche creuse, la fibre de carbone pour tuyaux en béton et l'interaction vocale personne-machine, ainsi que le système de commande intelligent ETI pour les grues de construction.

Au moment où le marché mondial tente de se remettre des conséquences de la COVID-19, Zoomlion poursuit ses projets de recherche et développement novateurs et se réjouit à l'idée de créer et de partager ses connaissances avec tous ses partenaires. L'exposant a organisé une diffusion en direct pendant 24 heures en chinois et en anglais permettant aux clients du monde entier de participer au salon professionnel bauma China 2020.

« Zoomlion n'a jamais changé sa vision à l'égard du partage de ses réalisations et de la création commune de l'écosphère du secteur. Nous comptons façonner un avenir intelligent et ultime guidé par des principes de consultation approfondie, de contributions communes et d'avantages partagés », a déclaré M. Guo.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipement haut de gamme qui intègre la machinerie d'ingénierie, la machinerie agricole et les services financiers. L'entreprise vend maintenant plus de 600 produits de pointe provenant de 56 gammes de produits couvrant 10 catégories principales.

