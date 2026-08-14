Zoomlion fournit des équipements et du personnel de secours pour venir en aide aux victimes du séisme en Colombie

BOGOTÁ, Colombie, 14 août 2026 /CNW/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a déployé des excavatrices, des chargeuses compactes, des grues et des fournitures de secours pour soutenir les efforts de sauvetage dans la foulée du séisme de magnitude 7,5 qui a frappé la Colombie le 10 août.

Zoomlion mobilise du matériel et du personnel d'urgence pour venir en aide aux victimes du séisme en Colombie

Le séisme, qui s'est produit à 7h34, heure locale, dans l'ouest de la Colombie, est le plus fort à avoir frappé le pays depuis des décennies. Selon le Centre chinois des réseaux sismiques, le séisme s'est produit à une profondeur de 80 kilomètres, son épicentre se situant près de San José del Palmar, dans le département du Chocó, au nord-ouest du pays.

Immédiatement après le séisme, Zoomlion a activé son mécanisme d'intervention d'urgence. La filiale colombienne de l'entreprise s'est coordonnée avec les autorités locales de gestion des urgences de Pereira et de Cali, deux des villes les plus durement touchées, et a tiré parti de ses activités locales pour mobiliser du personnel et des fournitures vers l'épicentre. Pendant ce temps, l'entreprise a envoyé près de dix machines de sauvetage de base, dont cinq excavatrices et deux chargeuses compactes, ainsi que du matériel et des fournitures de soutien adaptés à l'équipement et au personnel déployés, dans la zone sinistrée pendant la nuit. Tout le matériel est arrivé et est désormais mobilisé pour les opérations de déblaiement, de remise en état des routes et de sauvetage.

Les zones touchées comprennent des routes gravement endommagées, des décombres généralisés et des répliques persistantes, ce qui rend les opérations de sauvetage extrêmement difficiles. Sous la direction de professionnels formés, les excavatrices et les chargeuses compactes de Zoomlion ont été systématiquement déployées pour enlever les débris lourds, percer des structures effondrées, dégager les couloirs de sauvetage et évaluer les situations dangereuses, ouvrant régulièrement des voies pour rejoindre les survivants.

D'autres équipes de sauvetage et ingénieurs de services de Zoomlion continuent d'arriver dans la région touchée et participeront aux opérations de secours sous la coordination unifiée des autorités locales. Des techniciens de maintenance restent sur place pour assurer une assistance complète sur les équipements durant toute la mission de sauvetage.

SOURCE Zoomlion

Chengkun Liu, [email protected]