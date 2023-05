CHANGSHA (Chine), 16 mai 2023 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a fait part des réussites importantes de sa stratégie de décentralisation et de sa future feuille de route à ses partenaires et clients mondiaux à l'occasion de son exposition sur les réalisations technologiques intitulée « Salut technologique à l'ère nouvelle » du 11 au 14 mai.

Environ 500 clients internationaux de Zoomlion ont assisté à son exposition sur les réalisations technologiques qui s’est tenue dans la ville industrielle intelligente de Zoomlion, à Changsha. (PRNewsfoto/Zoomlion)

Zoomlion a accéléré la transformation de son modèle d'affaires dans les marchés étrangers, adaptant une mentalité de mondialisation aux cultures locales, tout en permettant de gérer ses activités commerciales par la numérisation et en optimisant sa planification stratégique, afin d'étendre sa présence internationale.

En 2022, les revenus de vente de Zoomlion dans les pays de la « Belt and Road Initiative » ont augmenté de plus de 100 % par rapport à l'année précédente, et ses revenus outre-mer au premier trimestre de 2023 ont augmenté de 123 % par rapport à l'année précédente.

Gestion numérique de bout en bout : surmonter les obstacles grâce à une plateforme partagée et un soutien localisé

Le développement rapide des technologies de l'information a fourni des bases solides à la gestion à distance, et grâce à l'établissement de plateformes commerciales de bout en bout, l'utilisation de technologies comme l'IdO permet le partage d'informations et la surveillance en temps réel pour garantir une exploitation à haut rendement.

La plateforme, connue sous le nom de « port », soutient les lignes de production, les unités commerciales et les activités en termes de logistique et de services à l'échelle internationale. La majorité des équipes sur le terrain sont constituées d'employés locaux qui peuvent mieux communiquer avec les clients pour fournir des services et un soutien efficaces. Des ingénieurs techniques assurent également le bon fonctionnement des plateformes. Ils prennent en compte les demandes locales des clients pour développer des produits personnalisés qui répondent mieux aux besoins des marchés locaux.

Zoomlion a également rendu possibles une fabrication locale et une gestion locale de la chaîne d'approvisionnement. Outre le rendement solide de ses entreprises acquises outre-mer (CIFA, m-tec, Wilbert), les installations de production étrangères de Zoomlion, dont un parc industriel en Biélorussie, continuent leur développement. L'usine de Zoomlion au Brésil a presque doublé sa production cette année, et son usine en Inde est à présent en construction.

Zoomlion a établi des centres de R-D, des bases de fabrication et des réseaux de marketing et de vente dans 125 pays et régions du monde, et ses produits sont offerts dans plus de 130 pays et régions sur sept continents. Elle exploite plus de 30 filiales et 10 bases de production dans le monde entier.

Environ 500 clients internationaux de Zoomlion provenant de plus de 40 pays et régions ont visité Changsha pour célébrer le succès de Zoomlion et son brillant avenir. Le jour d'ouverture de l'exposition, Zoomlion a signé des commandes totalisant huit milliards de yuans (1,15 milliard de dollars).

« Notre collaboration avec Zoomlion depuis 2014 a été passionnante, et nous lui sommes reconnaissants pour son soutien et sa souplesse », a remercié Taner Çoklu, chef de la direction de l'entreprise turque 312 Insaat Construction Company. « À la suite du tremblement de terre en Turquie cette année, les nouvelles grues à tour de Zoomlion nous servent maintenant dans le projet de construction de logements dans la région du sud-est du pays, frappée par le séisme. »

« Zoomlion comprend parfaitement l'importance d'un développement durable et de grande qualité, et notre feuille de route stratégique de décentralisation nous maintient dans les tendances du marché et veille à la communication, tout en élargissant la portée des activités mondiales », a déclaré Wang Yongxiang, vice-président de Zoomlion. « Nous sommes déterminés à promouvoir le développement national et international et à créer de plus grandes valeurs pour nos clients, nos filiales et nos partenaires. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2077088/image_1.jpg

SOURCE Zoomlion

Renseignements: Chengkun Liu, 0731-8993-2001, [email protected]