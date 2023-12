CHANGSHA, Chine, 21 décembre 2023 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a récemment participé à la construction de la cinquième station de recherche de la Chine en Antarctique, sur l'île Inexpressible de la baie de Terra Nova, dans la mer de Ross. En utilisant ses grues sur chenilles à flèche télescopique à la fine pointe, Zoomlion démontre ses prouesses techniques dans des conditions environnementales difficiles.

La station, qui couvre une superficie de 5 244 m2, fait actuellement l'objet d'une construction à pleine échelle. Elle témoigne d'une construction intensive, efficace, écologique, à faible émission de carbone et intelligente à la fine pointe. La station, qui devrait être achevée d'ici 60 jours, abritera jusqu'à 80 chercheurs, soutenant la recherche multidisciplinaire dans les environnements atmosphériques et marins, ainsi que l'écologie biologique.

Les grues à chenilles à flèche télescopiques de Zoomlion (ZCT600V5), ont été livrées dans la mer de Ross pour effectuer des tâches comme le déchargement des matériaux et participer à l'assemblage de la structure en acier de la station. L'équipement démontre une performance remarquable sur des terres glacées, aucunement affectée par les conditions de froid extrême, les vents violents et le rayonnement dans l'Antarctique.

Dotée d'une flèche en U de 46 m composée de 5 sections, la grue est un chef de file dans l'industrie sur le plan de la longueur du bras et de la capacité de levage. Son grand châssis largeur chenille, ses chenilles antidérapantes sur mesure et ses formidables capacités à gravir les pentes en font l'équipement idéal pour les tâches de levage complexes dans des environnements difficiles. La conception modulaire du modèle ZCT600V5 permet un transport facile et un autoassemblage rapide de son contrepoids de 20 tonnes, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la construction, surtout dans la période de construction limitée.

La station fait appel à une technologie de construction modulaire à grande échelle pour réduire au minimum les travaux sur place. Elle comprend 84 grands modules, conçus pour être installés au rez-de-chaussée de la structure d'acier principale, et les services publics sont prêts à être utilisés immédiatement. Les grues de Zoomlion participaient auparavant à la personnalisation et au préassemblage des unités modulaires en Chine, et elles continueront de jouer un rôle essentiel en Antarctique, fournissant une base solide aux explorateurs qui explorent les profondeurs de l'Antarctique.

Le rôle de Zoomlion dans la construction de la station marque une autre étape dans la résolution des défis techniques dans les conditions les plus exigeantes, et l'entreprise tire une grande fierté de sa participation au projet. La performance de son équipement dans les conditions extrêmes de l'Antarctique témoigne des grandes prouesses techniques de Zoomlion. De plus, les contributions de l'entreprise à la recherche scientifique témoignent de son engagement inébranlable à exercer une influence positive sur le monde.

SOURCE Zoomlion

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, 0731-8993-2001, [email protected]