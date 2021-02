CHANGSHA, Chine, 10 février 2021 /CNW/ -- Dans ses prévisions de rendement de 2020 publiées le 20 janvier, Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd. (Zoomlion) a annoncé avoir enregistré un résultat net part compris entre 7 et 7,5 milliards de yuans (entre 1,08 et 1,16 milliard de dollars américains), soit une croissance comprise entre 60 et 72 % par rapport à l'année précédente. Après déductions, le bénéfice lié aux profits et aux pertes non récurrents a enregistré une hausse comprise entre 74 et 93,5 % par rapport à l'année précédente.

Malgré la tendance baissière de l'économie mondiale, les revenus de vente de Zoomlion ont fortement grimpé sur les marchés internationaux en 2020. Li Bin, directeur général adjoint de Zoomlion Overseas Company, attribue cette réussite à la compétitivité fondamentale de l'entreprise, et en particulier à ses investissements importants dans la recherche et le développement (R&D) ainsi qu'à la mise en œuvre d'une stratégie intégrée d'embauche locale.

Le programme de R&D de Zoomlion visant le développement de machines intelligentes 4.0 a débouché sur le déploiement d'une série de technologies et de produits de pointe auprès des clients du monde entier. Et comme les employés chinois ne pouvaient pas voyager en raison de la pandémie de la COVID-19, Zoomlion a décidé d'engager davantage à l'échelle locale pour étendre ses activités internationales.

« Nous allons continuer d'investir en R&D à l'international et nous avons plus d'ingénieurs qui vont étudier les marchés étrangers et établir des modèles utilisables, a déclaré M. Li Bin. C'est un bon moment pour embaucher plus d'employés à l'échelle locale, car cela profitera à notre entreprise partout dans le monde. »

Pendant la pandémie, Zoomlion a embauché plus de 200 employés locaux dans différents marchés internationaux, notamment en Indonésie, en Thaïlande, en Russie, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Le taux d'embauche de talents locaux de l'entreprise a dépassé les 85 %.

La gestion de talents internationaux aux origines culturelles et religieuses variées constitue un grand défi pour Zoomlion, qui respecte pleinement chacun de ses employés. Zoomlion utilise des plateformes en ligne comme Zoom et WeChat pour organiser ses réunions et tire parti des médias sociaux (Facebook, Twitter et YouTube) pour partager ses valeurs et sa vision.

« Selon nos estimations, l'économie mondiale devrait se rétablir en 2021. Nous entendons étendre nos activités mondiales en nous dotant de ressources supplémentaires. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires, nos collègues et nos clients du monde entier pour créer ensemble un avenir durable et merveilleux », a affirmé M. Li Bin.

