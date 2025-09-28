CHANGSHA, Chine, 30 septembre 2025 /CNW/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) lance officiellement le tracteur hybride à roues le plus puissant au monde, le DX7004, dans sa ville industrielle intelligente de Changsha. Annoncée par Zhan Chunxin, président et CEO, cette machine de près de quatre mètres de haut est dotée d'une technologie d'entraînement hybride de pointe et établit une nouvelle référence pour l'équipement agricole de haute puissance à l'échelle mondiale.

ZOOMLION dévoile son DX7004, le tracteur hybride à roues le plus puissant au monde Tweet Caption: S/O (PRNewsfoto/Zoomlion)

Avec une puissance de pointe de 1 200 chevaux, le DX7004 est spécialement conçu pour les opérations agricoles à haute intensité et à grande échelle. La machine intègre les innovations exclusives de Zoomlion, y compris un châssis numérique, des systèmes de contrôle intelligents et des composants de base développés en interne. Elle représente un grand pas en avant dans la vision de l'entreprise de promouvoir une production agricole intelligente et durable.

« Ces dernières années, Zoomlion a su tirer parti de ses capacités dans les équipements de construction pour accélérer la transformation du secteur agricole », déclare Fu Ling, vice-président et ingénieur en chef chez Zoomlion. « Nous nous engageons à favoriser la modernisation des machines agricoles en établissant de nouvelles normes en matière de performance, d'efficacité du groupe motopropulseur et d'intelligence. »

Le DX7004 adopte un groupe motopropulseur hybride à deux moteurs avec une puissance nominale de 700 chevaux et un couple maximal de 4 500 Nm. Il est capable de couvrir jusqu'à 480 hectares en 12 heures d'exploitation continue. Le système d'entraînement électrique réparti permet un contrôle de la vitesse en continu sur le terrain, tandis que la sortie hydraulique entraînée par un moteur électrique assure la précision des instruments multifonctionnels à grande échelle. Le modèle intègre également le système de conduite intelligente EPiot autodéveloppé de Zoomlion et la plateforme d'opérations intelligentes AOS, qui, ensemble, permettent une conduite autonome et une précision centimétrique, même à haute vitesse.

« Le DX7004 établit de nouvelles normes en matière de puissance, d'efficacité et de contrôle intelligent », déclare Liu Yuxin, directeur général de Zoomlion's Agricultural Machinery Company. « Grâce à des innovations comme la transmission à variation continue électrique, la coordination électrique adaptative et la conduite autonome à pleine vitesse, ces technologies contribuent à faire évoluer les machines agricoles vers une intelligence et une durabilité accrues. »

Zoomlion est entré dans le secteur de l'équipement agricole en 2014 et est devenu en 2021 la première entreprise chinoise sélectionnée dans le cadre du programme d'approvisionnement à long terme de l'ONU pour les machines agricoles. L'entreprise offre maintenant une gamme complète de solutions pour le labourage, la plantation, la gestion des cultures, la récolte et l'entreposage, couvrant à la fois la riziculture et l'aridoculture.

Zoomlion présentera des innovations phares à l'AGRITECHNICA 2025, le plus grand salon mondial des machines agricoles, qui se tiendra du 9 au 15 novembre à Hanovre, en Allemagne, où l'entreprise présentera des solutions de nouvelle génération conçues pour l'agriculture et le développement durable à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2783916/WechatIMG2280.jpg

SOURCE Zoomlion

CONTACT : Chengkun Liu, [email protected]