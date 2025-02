CHANGSHA, Chine, 12 février 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK), chef de file mondial dans le domaine des machines de construction, a démarré l'année 2025 sur les chapeaux de roue avec son premier grand événement de livraison le 7 février dans le bâtiment de recherche du siège social de Zoomlion Smart Industrial City, avec la livraison de plus de 10 000 unités d'équipement d'une valeur de 5,7 milliards de yuans (782,04 millions de dollars US).

Plus de 850 grues Zoomlion quittent la Smart Industrial City de Zoomlion à Changsha, en Chine, pour des destinations internationales le 7 février. (PRNewsfoto/Zoomlion)

L'unité commerciale des machines de levage de Zoomlion a livré plus de 850 grues, d'une valeur totale de 1,8 milliard de yuans (246,96 millions de dollars US), dont la plus grande grue tout-terrain de 4 000 tonnes au monde, une innovation révolutionnaire et le seul modèle au monde légalement utilisable sur les routes publiques. Elle sera bientôt envoyée dans la province de Shaanxi pour achever un projet d'installation d'énergie éolienne.

L'unité commerciale des machines à béton a livré plus de 1 200 unités d'une valeur d'un milliard de yuans (137 millions de dollars US), dont la pompe à béton légère de 73 mètres à cinq ponts, la plus longue flèche au monde de la série légère, ainsi que les camions malaxeurs de la série « Lingguan » et divers camions-pompes d'une longueur comprise entre 38 et 50 mètres. Ces unités seront déployées dans des projets clés à travers la Chine et exportées vers des marchés tels que l'Australie, le Nigeria, le Mexique, le Brésil et le Pérou.

Plus de 1 300 unités d'engins de terrassement et d'exploitation minière d'une valeur de 900 millions de yuans (123,48 millions de dollars US), dont des excavatrices de 38 tonnes et le premier camion-benne minier de 100 tonnes à caisse large, le ZT160HEV, ont été expédiés vers des sites miniers et de construction importants sur les marchés mondiaux.

L'unité commerciale des plateformes de travail aérien (AWP) a expédié plus de 1 100 unités d'une valeur de près de 300 millions de yuans (41,16 millions de dollars US), avec en tête l'AWP de 72 mètres à flèche droite. La flotte, qui comprend des nacelles à ciseaux, des nacelles à flèche droite et des nacelles à flèche articulée, est en route vers les marchés mondiaux.

L'usine intelligente de grues à tour de Zoomlion a livré des grues à tour et des palans de construction d'une valeur de 700 millions de yuans (96,04 millions de dollars US), dont 70 % sont des commandes provenant de marchés étrangers, ce qui témoigne de la forte demande internationale.

Parallèlement, les unités commerciales de Zoomlion (machines de construction de fondations, équipements d'urgence, nouveaux matériaux de construction, machines agricoles et autres) ont également expédié une variété de produits provenant des parcs industriels de Zoomlion à travers le pays à des clients nationaux et étrangers.

Les livraisons à grande échelle de Zoomlion reflètent sa stratégie de croissance internationale accélérée, basée sur une innovation continue et un engagement à fournir des solutions de classe mondiale à ses clients dans le monde entier. Grâce à ses équipements qui atteignent des marchés clés en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, Zoomlion renforce sa position de leader mondial dans la fabrication d'équipements haut de gamme.

