Le secteur des machines de construction révolutionne sa structure industrielle grâce à des technologies avancées afin de parvenir à un développement vert, intelligent et durable. En tant que pionnier du développement durable, Zoomlion a développé et fabriqué un portefeuille complet de produits à énergie nouvelle, notamment des excavatrices, des machines à béton et des nacelles élévatrices, tout en intégrant des applications à énergie nouvelle dans ses produits.

« La transformation verte est une tendance clé dans le domaine des machines de construction, la Chine s'étant engagée à atteindre son "double objectif carbone". Zoomlion a lancé une stratégie de développement écologique qui utilise toutes les ressources pour valoriser et promouvoir le développement pour tous tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Nous avons conçu et mis en œuvre des mesures écologiques et durables dans l'ensemble du processus industriel, couvrant la recherche et le développement, la production, les opérations et la gestion », a déclaré Fu Ling, ingénieur en chef et vice-président de Zoomlion.

L'un des points forts de la gamme de produits à énergie nouvelle de Zoomlion est sa plateforme de travail en hauteur. Avec un portefeuille de produits couvrant une gamme de quatre à soixante-huit mètres, Zoomlion dispose désormais de la gamme de plateformes élévatrices la plus complète de Chine. Zoomlion a également développé une plateforme élévatrice électrique de 40 mètres, la plus haute du monde.

La plateforme élévatrice à énergie nouvelle de Zoomlion présente des avantages de premier plan en matière de conservation de l'environnement et de réduction des émissions de carbone, tout en garantissant une capacité d'exploitation et une plus grande sécurité. En 2021, les modèles à énergie nouvelle représentaient 60 % des ventes de plateformes élévatrices et ont été vendus dans 58 pays et régions, avec une présence saluée sur 18 marchés haut de gamme. Zoomlion a également mis sur pied des usines de plateformes élévatrices à énergie nouvelle intelligentes de classe mondiale pour améliorer l'efficacité et l'évolutivité de la production.

En outre, la société a lancé quatre plateformes élévatrices électriques à ciseaux à courant alternatif (AC, AC-Li, HA et HA-Li), ainsi que le modèle de nacelle élévatrice la plus haute du monde, qui est maintenant vendu par lots.

« Pour l'avenir, Zoomlion va accélérer sa stratégie de localisation sur les marchés internationaux et persévérer dans l'innovation technologique pour favoriser le développement vert. Ce faisant, nous aiderons le monde à atteindre ses objectifs en matière d'émissions de carbone grâce à des produits qui excellent en matière de qualité et de performance, et à construire un avenir véritablement durable » a ajouté Fu Ling.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1806982/image.jpg

SOURCE Zoomlion

