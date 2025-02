BUDAPEST, Hongrie, 22 février 2025 /CNW/ -- Le 21 février 2025, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") a annoncé son plan visant à établir une usine intelligente moderne pour les chariots élévateurs à nacelle en Hongrie. Le projet, officialisé par un accord signé le 20 février, a été présenté lors d'une conférence de presse organisée par le ministre hongrois des affaires étrangères et du commerce.

Stratégiquement située à Tatabánya, à l'intersection des principaux réseaux routiers, l'usine servira de plaque tournante vitale reliant les principales routes logistiques d'Europe de l'Est et de l'Ouest. Une fois opérationnelle, elle devrait renforcer considérablement la présence de Zoomlion dans le secteur européen des chariots élévateurs à nacelle.

Avec une superficie totale d'environ 250 mu (environ 41,18 acres), l'usine sera développée conjointement par Zoomlion et le groupe CTP. L'installation s'appuiera sur des technologies de production intelligentes, numériques et durables sur le plan environnemental pour fabriquer une vaste gamme de chariots élévateurs à nacelle de qualité supérieure et à faible émission de carbone. En tirant parti des processus et de l'équipement de production de pointe, l'installation sera mieux placée pour servir les marchés locaux et européens.

Une fois opérationnel, le projet devrait créer 800 emplois locaux, favorisant ainsi la croissance économique et l'emploi dans la région. Il renforcera également la collaboration avec les partenaires locaux de la chaîne d'approvisionnement, améliorera la synergie avec les entreprises locales et cultivera activement un écosystème industriel local grâce à un partenariat étroitement intégré et mutuellement bénéfique, contribuant ainsi au développement économique et social de la Hongrie.

Ces dernières années, Zoomlion a activement fait progresser sa stratégie commerciale mondiale grâce à une mentalité de « village mondial » et une approche opérationnelle localisée. L'entreprise a établi 10 centres de recherche et développement et de fabrication à l'étranger, avec des produits vendus dans plus de 150 pays et régions. Plus de 50 % des revenus de Zoomlion proviennent maintenant de marchés à l'extérieur de la Chine.

« Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à toutes les parties qui ont appuyé ce projet, a déclaré Zhan Chunxin, président et chef de la direction de Zoomlion. « Nous accélérerons la mise en œuvre du projet conformément à la stratégie d'investissement et mettrons l'usine en service cette année. »

