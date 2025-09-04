CHANGSHA, Chine, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) a publié son rapport financier pour le premier semestre de 2025, qui montre une croissance des revenus. Les revenus ont atteint 24,855 milliards de yuans, en hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Les revenus internationaux ont continué de représenter plus de la moitié du total des revenus au premier semestre de 2025, ce qui souligne la forte croissance internationale et la dynamique de l'innovation. Sa stratégie de bout en bout, numérisée et localisée a permis des percées sur les marchés mondiaux et au sein des industries émergentes. L'entreprise a également annoncé un dividende provisoire, consolidant davantage son positionnement en tant qu'entreprise « axée sur la valeur et la croissance ».

Les activités internationales de Zoomlion continuent d'enregistrer une forte croissance, avec des revenus atteignant 13,815 milliards de yuans au premier semestre de 2025, en hausse de 15 % par rapport à l'année précédente et représentant 55,6 % des revenus totaux. Ses produits sont vendus dans plus de 170 pays, et affichent une forte croissance en Afrique, au Moyen-Orient, en Australie, en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. L'entreprise compte plus de 30 centres de niveau 1 et 430 points de vente de niveau 2 et 3, soutenus par environ 7 800 employés à l'étranger, dont 5 000 travailleurs locaux. Elle a ajouté 19 emplacements secondaires dans le monde et 62 nouveaux sites primaires et secondaires sur les marchés traditionnels, ce qui a stimulé la couverture du marché et la réponse du service.

Au premier semestre de 2025, Zoomlion a renforcé sa position mondiale, avec une augmentation de la part de marché des exportations de machines à béton et de grues de construction. Les revenus tirés des engins de terrassement ont augmenté de 22 %, tandis que ceux des machines d'exploitation minière ont également augmenté. L'entreprise a également fait progresser son empreinte de fabrication mondiale, y compris de nouvelles usines en construction en Hongrie et en Allemagne . Elle demeure à l'avant-garde de l'électrification et des chariots élévateurs à nacelle intelligents, avec le lancement de nouveaux chariots télescopiques en Europe. Dans le domaine de la robotique, Zoomlion a mis au point trois modèles humanoïdes , construit un centre de formation intelligent de 120 stations et mis sur pied un cycle complet de collecte de données, de formation de modèles et d'application, créant ainsi une base axée sur les données pour les robots humanoïdes faisant appel à l'intelligence incarnée à grande échelle.

En 2025, Zoomlion a lancé sa plateforme d'apprentissage en ligne offerte en 13 langues, et comprenant des conférenciers en IA et une bibliothèque de cours dans le nuage, stimulant ainsi le perfectionnement des talents et les affaires internationales. L'entreprise a également lancé un programme mondial de formation par rotation et organisé des activités d'échange avec des employés internationaux afin d'améliorer la collaboration et de faire progresser ses activités mondiales.

Zoomlion figure sur la liste des 500 marques ayant la plus grande valeur en Chine pour la 22e année consécutive, avec une valeur établie à 136,786 milliards de yuans. Ce chiffre reflète la force de sa marque et son élan de développement, dont l'entreprise vise à exploiter pour favoriser sa croissance mondiale. Grâce à la croissance internationale, aux secteurs émergents et aux investissements futurs de l'industrie, Zoomlion travaille avec ses partenaires et ses clients du monde entier pour créer des solutions plus intelligentes, plus vertes et plus résilientes.

SOURCE Zoomlion

PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, [email protected]