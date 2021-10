Zoomlion Agricultural Machinery célèbre la Journée mondiale de l'alimentation 2021 en prenant des mesures pour stimuler la productivité alimentaire mondiale

« À la lumière de la pandémie de COVID-19, l'amélioration de la productivité agricole et de la production alimentaire durable devient de plus en plus essentielle à la réduction de la faim dans le monde, plus particulièrement en Afrique, a déclaré Xiong Yanming, vice-président de Zoomlion et président de Zoomlion Agricultural Machinery. En tant que chef de file de la coopération sino-africaine dans le secteur de la fabrication d'équipement, Zoomlion répond au thème de la Journée mondiale de l'alimentation avec des actions puissantes pour améliorer l'efficacité de la production agricole et la qualité de la gestion avec des produits de haute qualité et des services professionnels et efficaces. »

Zoomlion Agricultural Machinery est entrée sur le marché africain en 2011 et a exporté près de 3 000 unités d'équipement vers des pays comme le Kenya, la Tunisie, le Nigéria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et plus encore.

Au cours de la deuxième China Africa Economic and Trade Expo (CAETE) qui a ouvert ses portes le 26 septembre, Zoomlion a mis en lumière sa « Solution pour l'Afrique » visant à promouvoir davantage les échanges et la coopération avec les pays africains dans le domaine de la mécanisation agricole. Grâce à ses atouts en matière de recherche et développement, Zoomlion a personnalisé et créé des produits de machinerie agricole qui répondent le mieux aux besoins des clients locaux; l'entreprise a également fourni un soutien technique pour les systèmes de machinerie agricole locale ainsi que de l'aide au financement de la mécanisation et pour la formation des talents agricoles locaux dans le but d'améliorer l'efficacité de la production alimentaire en Afrique.

Aujourd'hui, un certain nombre de produits agricoles de Zoomlion offerts en Afrique ont reçu des commentaires positifs de la part de clients, comme le tracteur à rouleaux de grande puissance PL2304, le tracteur à rouleaux RH904 et le moissonneur de blé TE80.

Cette année, l'entreprise a officiellement obtenu la qualification de fournisseur à long terme du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), devenant le premier fabricant chinois de machines agricoles à recevoir cette qualification.

« Nous sommes ravis de devenir un fournisseur officiel du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) et nous continuerons de contribuer au développement de l'industrie agricole mondiale », a ajouté M. Xiong.

Fondé en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) est un manufacturier d'équipements haut de gamme qui intègre la production de machinerie d'ingénierie et de machinerie agricole, ainsi qu'une offre de services financiers. L'entreprise fait maintenant la vente de plus de 568 produits de pointe provenant de 70 gammes de produits couvrant 11 catégories principales.

