RIYAD, Arabie saoudite, 6 janvier 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, 1157.HK) a organisé avec brio un événement de réseautage avec les comptes clés et de lancement de technologies le 19 décembre à Riyad, en Arabie saoudite, où l'entreprise a présenté 24 produits novateurs locaux et plusieurs solutions de construction intelligentes. L'événement a mis en valeur l'engagement de Zoomlion à faire progresser sa stratégie de mondialisation et à renforcer ses partenariats au sein du marché saoudien.

L'événement comportait le lancement de 24 produits dans sept grandes catégories d'équipement de construction, dont des grues mobiles, des grues à tour, des bétonnières, des machines de terrassement, des plateformes de travail élévatrices, des véhicules industriels et plus encore. Parallèlement à ces innovations, l'entreprise a introduit trois solutions intelligentes adaptées aux projets d'exploitation minière, de centrales nucléaires et d'infrastructure, ainsi que cinq systèmes intelligents de base.

Lors de l'événement, Zhan Chunxin, président et chef de la direction de Zoomlion, a discuté avec les clients de la qualité des produits, de l'efficacité du service et du soutien aux pièces de rechange de l'entreprise. Il a également visité des sites de projets de construction locaux, créant des liens étroits avec des clients locaux. Sa visite renforce la détermination de l'entreprise à approfondir la collaboration et à répondre aux besoins changeants du marché saoudien.

Zoomlion a conçu ses produits dans un souci d'adaptabilité précise en fonction de l'environnement et des conditions de travail pour répondre aux besoins locaux. Ces produits entièrement testés et vérifiés tiennent également compte des habitudes courantes de contrôle des conducteurs saoudiens pour améliorer l'expérience d'exploitation.

Nos clients ont exprimé leur confiance à l'égard des capacités de Zoomlion, dont Shawaf, vice-président de SHAWAF Company, qui a mentionné que son partenariat de dix ans avec l'entreprise témoigne de la confiance mutuelle et du succès commun des deux parties. Ce dernier a déclaré que l'événement était une excellente occasion de créer des liens avec un plus grand nombre de pairs de l'industrie, et il espère que SHAWAF et Zoomlion pourront renforcer leur coopération et obtenir des résultats pour les deux parties.

Zoomlion est un acteur clé du marché saoudien depuis son arrivée dans la région en 2006. En 2021, l'entreprise a ouvert une filiale locale et a développé un réseau de services complet comprenant 16 succursales dans le cadre de sa structure « 1+11+4 ». Cette structure permet d'offrir des services complets, un soutien technique en temps opportun et un approvisionnement efficace en pièces de rechange, renforçant ainsi sa réputation de partenaire de confiance dans la région. Au fil des ans, la présence stratégique de Zoomlion a contribué à sa croissance soutenue et a renforcé ses relations avec la clientèle.

Le marché saoudien est une région très importante pour la stratégie mondiale de Zoomlion et une plateforme essentielle pour faire progresser la technologie locale et réaliser une croissance mutuelle. Grâce à l'innovation continue sur le plan des produits et des services, Zoomlion vise à offrir une expérience supérieure aux clients en Arabie saoudite et dans les régions avoisinantes, améliorant ainsi son avantage concurrentiel.

SOURCE Zoomlion

