PHITSANULOK, Thaïlande, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, 01157.HK), un important fabricant d'équipement de pointe, a récemment souligné l'ouverture officielle de son huitième centre de service en Thaïlande, marquant une étape importante dans la stratégie de l'entreprise visant à renforcer sa présence sur le marché et à fournir des services efficaces et de grande qualité aux clients locaux.

Plus de 150 invités distingués ont assisté à l'inauguration, dont des représentants du gouvernement local, des entrepreneurs en construction et en travaux routiers et des professionnels de l'industrie. La cérémonie comprenait une exposition impressionnante des nouveaux équipements de Zoomlion, y compris des grues, des bétonnières, des excavatrices, des camions miniers, des véhicules industriels et des tracteurs.

Gan Mengfei, directeur général de la filiale thaïlandaise de Zoomlion, a souligné l'importance du nouveau centre de service de Phitsanulok. « L'ouverture de ce centre améliore nos capacités d'intervention et la qualité du service dans la région. Les clients ont maintenant des options de produits plus diversifiées et profitent d'une expérience de service après-vente supérieure. Nous sommes déterminés à renforcer notre présence sur le marché, à accroître nos capacités en matière de vente et de service et à améliorer continuellement la satisfaction de la clientèle », a déclaré M. Gan.

Le développement de Zoomlion en Thaïlande

La filiale thaïlandaise de Zoomlion a été fondée en 2015 et emploie actuellement 130 personnes. Le nouveau centre de service de Phitsanulok est le huitième de l'entreprise en Thaïlande, rejoignant notamment les emplacements de Bangkok, Nakhon Ratchasima et Chiang Mai.

Chaque centre de service compte de 4 à 5 ingénieurs de service, de 2 à 3 véhicules de service et un grand nombre de pièces de rechange, ce qui garantit un service rapide, efficace et professionnel. Le personnel de service arrive habituellement dans un délai d'une à deux heures suivant la demande d'un client, et les problèmes sont réglés dans un délai de 24 heures. Si le problème ne peut être résolu dans un délai de trois jours, nous fournissons une machine de remplacement.

Le 2 juillet, Zoomlion a livré 246 plateformes élévatrices, y compris des tables élévatrices à ciseaux et des girafes, dont les modèles ZS1012HA, ZS1212HA, ZA14J et ZA22J-V. Les commentaires des clients ont été très positifs.

Zhao Zhaoqi, directeur général du département des affaires à l'étranger de la Hongxin Construction Development Company, a déclaré : « Nous avons choisi Zoomlion pour ses produits de qualité supérieure et son excellent service, qui nous donnent une grande confiance. »

Aujourd'hui, le réseau mondial de Zoomlion comprend des centres de recherche, des installations de production, des réseaux de marketing et des systèmes de service sur sept continents, couvrant plus de 140 pays et régions. En 2023, l'entreprise a déclaré des revenus supérieurs à 47 milliards de yuans (environ 6,5 milliards de dollars américains).

Le renforcement de la présence locale de l'entreprise vise à créer une valeur ajoutée et à soutenir le développement local grâce à un service amélioré et à la satisfaction de la clientèle.

SOURCE Zoomlion

PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, 0731-8993-2001, [email protected]