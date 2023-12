CHANGSHA, Chine, le 29 déc. 2023 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK), un important fabricant chinois de machines et d'équipement de construction, renforce son engagement envers le marché du Moyen-Orient. Zhan Chunxin, président et chef de la direction de l'entreprise, ainsi que Wang Yongxiang, coprésident, et Sun Changjun, vice-président, ont récemment visité les filiales de l'entreprise dans la région. Cette visite met en lumière la détermination de Zoomlion à approfondir son engagement au Moyen-Orient au moyen d'une stratégie ciblée sur la localisation et l'innovation technologique, visant à renforcer les liens de collaboration avec la région.

Les machines d’excavation de Zoomlion participent au projet The Line d’Arabie saoudite, une ville intelligente linéaire de Neom (PRNewsfoto/Zoomlion)

M. Zhan s'est dit très fier de la croissance continue de l'entreprise au Moyen-Orient. Le modèle d'affaires de Zoomlion au Moyen-Orient a donné des résultats prometteurs, et il a encouragé les filiales de la région à continuer d'accroître leur part de marché, conformément à l'orientation stratégique de l'entreprise. Il a également décrit d'autres plans d'investissement dont le but est de développer un centre intégré englobant les ventes, les services, les expositions, l'entreposage et les pièces de rechange.

Principaux faits saillants récents de l'entreprise :

Aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite , Zoomlion a obtenu des contrats pour 85 différents types d'équipement lors d'un récent lancement de produit en novembre, pour un total de plus de 200 millions de yuans (environ 28 millions de dollars), avec des commandes potentielles de plus de 200 unités, pour un total de plus de 500 millions de yuans (environ 70 millions de dollars). En Arabie saoudite notamment, les ventes ont bondi de plus de 170 % d'une année à l'autre jusqu'à la fin de novembre 2023, contribuant ainsi à d'importants projets d'infrastructure tels que la ville futuriste de NEOM .

, Zoomlion a obtenu des contrats pour 85 différents types d'équipement lors d'un récent lancement de produit en novembre, pour un total de plus de 200 millions de yuans (environ 28 millions de dollars), avec des commandes potentielles de plus de 200 unités, pour un total de plus de 500 millions de yuans (environ 70 millions de dollars). En Arabie saoudite notamment, les ventes ont bondi de plus de 170 % d'une année à l'autre jusqu'à la fin de novembre 2023, contribuant ainsi à d'importants projets d'infrastructure tels que la . À l'ouverture de sa filiale à Oman , Zoomlion a signé des contrats et des commandes potentielles totalisant plus de 35 millions de yuans (environ 4,9 millions de dollars). M. Sulaiman Saif Hamoud Al Shaqsi , directeur technique d' Oman Vision 2040 , a assisté à la cérémonie et a souligné le rôle de l'équipement de pointe de Zoomlion dans la réalisation de la vision d' Oman pour 2040.

, Zoomlion a signé des contrats et des commandes potentielles totalisant plus de 35 millions de yuans (environ 4,9 millions de dollars). M. , directeur technique d' , a assisté à la cérémonie et a souligné le rôle de l'équipement de pointe de Zoomlion dans la réalisation de la vision d' pour 2040. L'entreprise a également dévoilé des modèles novateurs de grues dans la région, y compris les grues tout-terrain ZRT850 et ZRT900V-1, adaptées aux opérations dans les champs de pétrole.

À mesure que Zoomlion prend de l'expansion au Moyen-Orient et sur d'autres marchés internationaux, sa stratégie commerciale complète, numérique et locale gagne de plus en plus la confiance et le soutien des clients de la région. Pour renforcer cette stratégie, Zoomlion s'apprête à étendre ses efforts de localisation en établissant de nouvelles filiales au Qatar et au Koweït.

L'engagement mondial de l'entreprise à fournir de l'équipement et des solutions de qualité supérieure souligne sa vision internationale et son dévouement indéfectible à l'égard de l'innovation technologique et de l'excellence du service à la clientèle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2308449/Zoomlion_s_earthmoving_machinery_are_participating_in_Saudi_Arabia_s_The_Line_Project__a_linear_smar.jpg

SOURCE Zoomlion

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, 0731-8993-2001, [email protected]