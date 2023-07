CHANGSHA, Chine, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) a renforcé son engagement à l'égard de l'Afrique lors du 3e salon China-Africa Economic and Trade Expo qui s'est déroulé du 29 juin au 2 juillet à Changsha, en Chine. Le 3 juillet, Zoomlion Agriculture Machinery Co., Ltd. (« Zoomlion Agriculture ») a signé un accord de coopération stratégique avec l'Ethiopian Agricultural Businesses Corporation (EABC) dans le but de tirer parti de leurs forces combinées.

Zoomlion a signé un accord de coopération stratégique avec l'EABC lors du troisième salon China-Africa Economic and Trade Expo, favorisant davantage le développement commun en collaboration avec ses partenaires africains (PRNewsfoto/Zoomlion)

Zoomlion Agriculture fournira à l'Éthiopie de l'équipement agricole, un soutien aux services, des services d'entretien des pièces de rechange et la formation du personnel pour promouvoir la modernisation des machines agricoles et la transformation de l'agriculture. En plus de servir le marché local, Zoomlion exportera son équipement agricole vers les pays voisins.

Zoomlion, qui est l'une des premières entreprises chinoises à pénétrer le marché africain, a établi un vaste réseau de vente à travers le continent et exploite des filiales en propriété exclusive au Kenya, en Tanzanie, au Nigeria et en Algérie. L'entreprise est également devenue l'un des trois principaux exportateurs d'équipement chinois en Afrique. Plus de 10 000 unités d'équipement de Zoomlion sont actuellement en service en Afrique, et le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente rapidement de 50 % en moyenne chaque année.

« Zoomlion est très optimiste au sujet du marché africain, et comme l'industrie chinoise des machines de construction joue un rôle de plus en plus proactif sur le marché international, nous tenons à créer une chaîne industrielle globale en Afrique englobant le commerce, les finances, les services, la fabrication et la recherche et le développement », a déclaré Fan Zhide, directeur général adjoint de Zoomlion Overseas Company.

Robert Cook, fondateur de ZLT Cranes en Afrique du Sud, a témoigné de la qualité de Zoomlion. « ZLT Cranes a fait l'acquisition d'une grue sur camion QY50V de Zoomlion en 2007. Nous l'utilisons depuis maintenant 16 ans, ce qui témoigne de la fiabilité de Zoomlion. » Depuis, ZLT Cranes a vendu plus de 330 unités d'équipement de Zoomlion en Afrique du Sud, dont plusieurs sont utilisées dans de grands projets de construction, notamment le stade principal de la Coupe du monde de la FIFA 2010 et la centrale électrique Kusile.

Zoomlion dispose également de solutions et d'équipements personnalisés pour les clients africains qui répondent le mieux aux exigences de construction et aux conditions environnementales, y compris une grue sur tour haute performance utilisée dans la construction du projet de tour emblématique de 385,5 m en Égypte, le plus haut bâtiment d'Afrique. Le modèle personnalisé est facile à assembler, à démonter et à transporter, et s'adapte aux températures élevées et au climat venteux.

À l'avenir, Zoomlion continuera de soutenir le développement rapide de l'Afrique grâce à des produits de haute qualité et des services professionnels efficaces qui créeront une valeur importante pour le marché africain.

