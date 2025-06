Zones inondables : la libérale Virginie Dufour veut faire reconnaître la résilience des bâtiments face aux inondations

QUÉBEC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Les allègements contenus dans le nouveau cadre règlementaire en zones inondables, présenté aujourd'hui par le ministre Benoit Charette, ont été bien accueillis par la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Virginie Dufour. Plusieurs de ces allègements étaient d'ailleurs réclamés depuis longtemps par celle-ci, qui déplore néanmoins l'absence du concept de résilience des bâtiments dans le nouveau document.

La députée libérale des Mille-Îles estime que la reconnaissance de la résilience des bâtiments, immeubles et résidences est un élément essentiel pour protéger les citoyens qui se retrouvent en zones inondables et qui risquent de perdre leur propriété. C'est pourquoi elle propose la création d'un « certificat de résilience » qui aurait pour effet de reconnaître officiellement les mesures d'adaptation prises par les propriétaires en zone à risque. À l'image de ce que l'Angleterre est en train de développer, le certificat pourrait confirmer la capacité d'un bâtiment à limiter les dommages, à protéger les occupants et à demeurer fonctionnel ou réparable après une inondation.

D'autre part, bien que Mme Dufour salue la création d'un comité technique de suivi à l'amélioration du cadre règlementaire modernisé, elle dénonce le refus du ministre de mettre en place un moyen de contestation des cartes pour les citoyens, une demande libérale aussi proposée par le Protecteur du citoyen. L'élue invite le ministre à profiter du délai de la mise en œuvre du nouveau cadre pour réfléchir à la possibilité de créer un tel mécanisme. Elle s'est d'ailleurs dite ouverte à participer aux discussions sur le sujet avec lui.

« Au fil du temps, nos villes et villages se sont construits le long des cours d'eau. Cela fait partie de notre histoire. On ne peut pas aujourd'hui abandonner les riverains sans leur donner les moyens nécessaires de protéger leurs habitations et ainsi faire face adéquatement aux changements climatiques. Le concept de résilience des bâtiments doit être valorisé et reconnu pour protéger les citoyens ainsi que leurs municipalités. Par ailleurs, il est malheureux que la CAQ ait tenté de faire diversion en faisant cette importante annonce au même moment que le dévoilement du tracé du troisième lien, une tactique qui nuit à la bonne information des citoyens. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]