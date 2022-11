Zone aéroportuaire de Saint-Hubert : Longueuil jette les bases d'une nouvelle vision concertée

LONGUEUIL, QC, le 5 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du dépôt du rapport sur le plan de développement de l'aéroport Montréal Saint-Hubert par l'Office de participation publique de Longueuil (OPPL) le 1er novembre dernier, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, s'engage formellement à respecter et à travailler à mettre en œuvre les recommandations qui en découlent, en plus de définir une vision d'ensemble pour un développement intégré de la zone aéroportuaire.

« La démarche participative menée par l'OPPL confirme sans équivoque le réel besoin de redéployer une nouvelle vision de développement pour l'aéroport de Saint-Hubert et, plus largement encore, pour le secteur entier de la grande zone aéroportuaire, qui dépasse les limites de l'aéroport. Je salue le travail réalisé et l'engagement de toutes les citoyennes et tous les citoyens au cours de ce processus important, mais aussi celui de l'ensemble des parties prenantes qui ont contribué aux échanges au cours des derniers mois. Ces contributions continueront d'alimenter nos réflexions concernant le développement de la zone aéroportuaire », a commenté Catherine Fournier.

« D'une part, notre administration se montrera dès maintenant fortement défavorable à tout projet de développement de projets de vols internationaux à l'aéroport de Saint-Hubert, et ce, tant à court, moyen ou long terme. Nous appelons Développement Aéroport Saint-Hubert - Longueuil (DASH-L) à mettre une croix définitive sur cette avenue, qui ne passe pas le cap de l'acceptabilité sociale, notamment en raison des répercussions environnementales. L'administration aéroportuaire a d'autres options de développement, notamment en misant sur les vols québécois régionaux et canadiens, qui suscitent une adhésion plus importante de la population, à condition de respecter certains critères », a poursuivi la mairesse.

La Ville de Longueuil appuie sans réserve les recommandations énoncées dans le rapport de l'OPPL, s'engage à les porter et invite DASH-L à les respecter, en priorité celles qui ont trait à la transparence et à l'environnement. Parmi celles-ci, notons la recommandation voulant que l'organisme rende publiques les études passées et futures concernant les retombées économiques ainsi que celles des effets sur la santé, notamment en matière de bruit, et la recommandation encourageant à mettre en place un plan d'action dédié à l'atteinte de la carboneutralité de l'aéroport.

« Comme élus, nous devons nous assurer que toutes les garanties sont en place afin d'assurer la qualité de vie de la population et le respect de notre environnement pour les futures générations, et ce, pour l'ensemble des projets de développement. Pour cela, il doit y avoir une démonstration des bénéfices réels de ces projets, tant du point de vue économique qu'environnemental. La rigueur est de mise pour que les décisions soient véritablement basées sur les faits avec des données mesurables et vérifiables. La transparence et la communication sont attendues, tant par l'ensemble des citoyennes et des citoyens que par les parties prenantes, et je m'engage à en être le porte-voix auprès de l'administration aéroportuaire », a déclaré Geneviève Héon, conseillère municipale du district du Vieux-Saint-Hubert-de la Savane, qui sera désormais désignée élue responsable de l'aéroport et du développement de la zone d'innovation en aérospatiale à la Ville de Longueuil, conformément à une autre recommandation de l'OPPL.

« Geneviève est la personne toute désignée pour favoriser la coopération et la concertation nécessaire sur le territoire par son leadership collaboratif, son expérience en gouvernance et ses fortes habiletés en communication. Rappelons qu'elle est présidente du conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et préside également la Commission de la circulation et de la mobilité, en plus d'être responsable associée au développement économique et à l'innovation au sein de notre administration », a ajouté la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier

La mairesse annonce également la mise en place d'une table de travail, présidée par Geneviève Héon, qui aura le mandat d'élaborer un plan de développement de la zone aéroportuaire avec les partenaires privés et institutionnels présents au sein de cette zone et qui couvrira les plans économique, social et urbanistique. Selon elle, cette synergie est nécessaire pour créer un milieu de vie, de travail et d'études dynamiques, qui constituent le reflet de sa vision pour Longueuil, ayant pour objectif de faire de la ville la capitale de l'innovation au Québec. La création de la zone d'innovation en aérospatiale, qui permettra à l'aéroport de s'intégrer dans cette vision, sera centrale dans l'élaboration de ce nouveau plan de développement. De plus, la conseillère du district du Vieux-Saint-Hubert-de la Savane aura comme mandat de mettre sur pied un comité en économie circulaire et ESG (environnemental, social et de gouvernance) pour favoriser les maillages et la mutualisation entre les entreprises de cette zone industrielle, et les accompagner vers le partage de principes renouvelés de gouvernance.

Geneviève Héon a tenu à souligner l'importance pour la nouvelle administration municipale que les principes de développement durable soient intégrés systématiquement à toutes démarches de développement. La table de travail aura notamment comme mandat de faire une vigie des meilleures pratiques pour mettre en place des mesures pour favoriser un véritable écoquartier industriel et celui du comité sera de soutenir des pratiques favorisant l'économie circulaire et la mobilité intégrée, le tout pour soutenir les actions vers l'atteinte de la carboneutralité pour la Ville de Longueuil. Le gestionnaire de l'aéroport devra aussi avoir la responsabilité de développer les meilleures pratiques internationales de la filière aéronautique. La nouvelle élue responsable du dossier souligne par ailleurs « que ces plateformes permettront à terme la consolidation d'une réelle communauté de pratique et de développer un modèle de référence pour un développement territorial intelligent. »

« Je tends la main à DASH-L et aux différents acteurs du territoire afin de construire une vision concertée qui sera soutenue par la population. Les citoyennes et les citoyens méritent d'être fiers de leur zone aéroportuaire, qui doit placer l'innovation et le respect de l'environnement au cœur de son développement. Notre administration entend jouer un rôle important dans cette démarche alors que nous avons l'ambition d'en faire le plus important projet économique de l'histoire de la Ville de Longueuil et la positionner stratégiquement à l'international », a conclu la mairesse Catherine Fournier.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Renseignements: Ville de Longueuil, Camille Desrosiers-Laferrière, attachée de presse, 514 653-3786