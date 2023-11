QUÉBEC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Zilia, une entreprise de technologie médicale de Québec spécialisée dans l'évaluation non invasive de biomarqueurs oculaires, a annoncé aujourd'hui un jalon important dans le déploiement de sa plateforme révolutionnaire destinée à transformer le diagnostic et la prise en charge des maladies oculaires.

Sa caméra rétinienne innovante, nommée Zilia Ocular FC, a obtenu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il s'agit d'un moment marquant dans la croissance de l'entreprise.

Patrick et Dominic Sauvageau, cofondateurs de Zilia avec la caméra rétinienne Zilia Ocular FC. (Groupe CNW/Zilia)

« Nous sommes fiers d'avoir reçu cette première autorisation de la FDA pour notre caméra rétinienne. Il s'agit d'une étape importante qui nous propulse vers l'avant dans notre mission de protéger la vision de millions de personnes », a déclaré le Dr Patrick Sauvageau, optométriste, PDG, et cofondateur de Zilia. « Nous nous concentrons maintenant sur l'obtention de la classification De Novo pour l'oxymétrie oculaire, un biomarqueur qui promet de changer profondément la façon dont nous diagnostiquons et gérons une variété de conditions oculaires. »

À propos de Zilia

Zilia est une entreprise de technologie médicale qui développe une plateforme révolutionnaire pour mesurer les biomarqueurs dans l'œil de manière non invasive, avec un focus initial sur l'oxymétrie oculaire. En combinant l'optique photonique et l'intelligence artificielle, la technologie novatrice de Zilia vise à exploiter les propriétés optiques de l'œil et ses connexions directes avec le système vasculaire et le cerveau pour recueillir des informations inestimables sur la santé oculaire et globale.

Pour plus d'informations : https://ziliahealth.com

