QUÉBEC, le 19 juin 2025 /CNW/ - Zilia, une entreprise canadienne de technologies médicales de pointe, est fière d'annoncer l'homologation par Santé Canada de son produit phare, le Zilia Ocular™. Il s'agit du tout premier appareil au monde autorisé à mesurer la saturation en oxygène dans l'œil, une avancée déterminante destinée à redéfinir les soins oculaires.

Zilia Ocular: une première mondiale qui propulse les soins oculaires dans une nouvelle ère (Groupe CNW/Zilia)

Développé à Québec, le Zilia Ocular est une caméra rétinienne révolutionnaire dotée d'une technologie optique brevetée qui permet d'évaluer, de manière non invasive, l'oxygénation de l'œil. Ce biomarqueur métabolique offre aux professionnels de la vue une fenêtre inédite sur l'état physiologique de l'œil, avec pour objectif de détecter des problèmes bien avant que des dommages structurels ne soient apparents.

« C'est un véritable changement de paradigme », affirme le Dr Patrick Sauvageau, optométriste, président-directeur général et cofondateur de Zilia. « En mesurant en temps réel l'oxygénation de la rétine, nous visons à aider les professionnels de la vue à mieux détecter et prendre en charge des maladies de l'oeil comme le glaucome, la rétinopathie diabétique et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. »

Une percée au cœur de l'oculomique

Alors que l'oculomique - cette approche qui utilise l'œil comme porte d'entrée vers la santé globale - gagne du terrain à l'échelle mondiale, des indicateurs comme la saturation en oxygène tracent la voie vers une médecine préventive, personnalisée et guidée par les données. Le Zilia Ocular s'inscrit pleinement dans cette mouvance, en introduisant une nouvelle dimension d'analyse jusque-là inaccessible en clinique.



Zilia prévoit lancer la commercialisation de son appareil au Canada dans les mois à venir, avant d'entamer son expansion vers les États-Unis et l'Europe.

À propos de Zilia

Zilia est une entreprise de technologie de la santé qui développe une plateforme révolutionnaire pour mesurer les biomarqueurs dans l'œil de manière non invasive, avec un focus initial sur l'oxymétrie oculaire. En combinant la photonique et l'intelligence artificielle, la technologie novatrice de Zilia vise à exploiter les propriétés optiques de l'œil et de ses connexions directes avec le système vasculaire et le cerveau pour recueillir de l'information inestimable sur la santé oculaire et générale.

