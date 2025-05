QUÉBEC, le 7 mai 2025 /CNW/ - Zilia Inc. (« Zilia »), une entreprise de technologie médicale qui révolutionne l'usage de l'œil comme fenêtre sur la santé, annonce aujourd'hui la clôture d'un financement relais. Cette ronde a bénéficié de la participation de nouveaux investisseurs, dont Linearis Ventures, ainsi que de réinvestissements d'actionnaires existants, confirmant le solide appui envers la plateforme oculomique révolutionnaire de Zilia et son prochain financement institutionnel majeur.

Cette étape stratégique survient alors que Zilia se prépare à intensifier la commercialisation de sa technologie phare, le Zilia Ocular™, un dispositif non invasif conçu pour mesurer des biomarqueurs dans l'œil - en commençant par l'oxymétrie oculaire. En combinant imagerie, spectroscopie et intelligence artificielle (IA), la plateforme de Zilia vise à fournir aux cliniciens et chercheurs un accès en temps réel à des informations précieuses sur la santé oculaire et systémique. « Ce financement représente bien plus qu'un jalon financier - il témoigne de l'intérêt grandissant pour l'oculomique en tant que nouvelle frontière en diagnostic de précision. Nous sommes ravis d'accueillir Linearis Ventures parmi nos partenaires et reconnaissants envers nos investisseurs actuels pour leur confiance renouvelée alors que nous amorçons une nouvelle phase de croissance », déclare Dr Patrick Sauvageau, OD, PDG et cofondateur de Zilia.

Cette ronde de financement vient accélérer l'élan de Zilia, marquée par des jalons réglementaires importants, d'études cliniques de validation et l'établissement de nouveaux partenariats stratégiques. L'entreprise progresse vers l'obtention d'une autorisation de la FDA pour l'oxymétrie oculaire qui s'ajoutera à l'autorisation FDA 510(k) reçue en 2023 pour la caméra rétinienne Zilia Ocular FCTM. De plus, Zilia prépare une importante levée institutionnelle plus tard cette année afin de soutenir sa feuille de route de commercialisation clinique ainsi que son expansion vers la cardiologie et la neurologie.

« Linearis Ventures est enthousiaste à l'idée de mettre à profit son expertise en IA et en multiomique pour soutenir la croissance de Zilia, accélérer l'innovation et faire progresser les biomarqueurs oculaires afin de fournir des informations déterminantes et décisives sur un large éventail de conditions de santé », a déclaré Alexandre Le Bouthillier, PhD, associé principal chez Linearis Ventures. De par son expertise, Linearis agira également comme conseiller stratégique auprès de Zilia pour le développement de l'IA, en apportant son expérience approfondie pour orienter la stratégie technologique à long terme de l'entreprise.

« Nous nous réjouissons de la synergie créée entre deux organisations appuyées par la Vision entrepreneuriale Québec 2026 de la Ville de Québec, propulsée par le Fonds de la région de la Capitale-Nationale. Le soutien que nous apportons au secteur des sciences de la vie s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement économique pour l'agglomération. Félicitations à Zilia et à Linearis pour cette réalisation remarquable », a affirmé Bruno Marchand, Maire de la Ville de Québec.

À propos de Zilia

Zilia est une entreprise de technologie médicale qui développe une plateforme révolutionnaire pour mesurer les biomarqueurs dans l'œil de manière non invasive, avec un focus initial sur l'oxymétrie oculaire. En combinant la photonique et l'intelligence artificielle, la technologie novatrice de Zilia vise à exploiter les propriétés optiques de l'œil et de ses connexions directes avec le système vasculaire et le cerveau pour recueillir de l'information inestimable sur la santé oculaire et générale.

Pour en apprendre plus au sujet de Zilia, consultez https://ziliahealth.com/ .

À propos de Linearis Ventures

Linearis Ventures, avec son tandem de fonds de capital de risque et laboratoire, est à l'avant-garde et soutient les découvertes visant à prévenir, détecter et traiter les maladies métaboliques, y compris le cancer et le diabète, grâce à des investissements directs dans des entreprises innovantes en IA et en sciences de la vie.

Pour en apprendre plus au sujet de Linearis Ventures, consultez https://www.linearis.com/ .

