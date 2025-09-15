Quelque chose d'horrible est ici. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous devez sortir. COUREZ !

MELBOURNE, Australie, 16 septembre 2025 /CNW/ - Zero Latency VR, le chef de file incontesté du divertissement immersif et concepteur du plus grand réseau VR free roam au monde, annonce le lancement de HAUNTED, sa première expérience d'horreur entièrement immersive, et son expérimence la plus atmosphérique à ce jour.

Évitez les ténèbres, Zero Latency VR vient de vous en remettre les clés. Dans HAUNTED, la maison attend, calmement, quelqu'un d'assez insensé pour ouvrir la porte. Ce soir, elle a eu ce qu'elle voulait.

Zero Latency VR présente sa toute dernière expérience terrifiante, HAUNTED. HAUNTED est une expérience palpitante et glaçante à vivre entre amis. Un billet pour votre propre film d'horreur immersif en VR. Un monde où la peur est réelle - primale, viscérale et totalement inoubliable. Haunted - La toute nouvelle expérience terrifiante en réalité virtuelle ultra-immersive, présentée par Zero Latency VR

Courez en ouvrant grand les yeux. Comment êtes-vous arrivé ici ? Vous ne partirez peut-être jamais. L'air est épais ici, le sol instable, quelque chose bouge mais vous ne voyez pas quoi.

Hâtez-vous car personne ne sait qui a construit la maison dans HAUNTED, ni pourquoi... Certains disent qu'elle n'a pas été construite et qu'elle est tout simplement apparue. Et maintenant, elle vous attend, vous et vos amis.

Avancez en silence, mais peut-être que la maison vous entend quand même. Parfois, elle rigole. Parfois, elle respire. Elle veut toujours que vous isoler.

Prudence, restez ensemble. Dans HAUNTED, les amis deviennent des ombres, les couloirs s'allongent et les ténèbres chuchotent dans des voix à peine perceptibles. Restez ensemble si vous le pouvez… mais la maison vous préfère tous séparés.

Pensez à votre seul objectif : survivre. Ce n'est pas qu'une expérience. C'est un véritable film d'horreur en VR dans lequel vous et vos amis êtes les protagonistes. Une expérience entièrement immersive, pas de câbles, pas de sacs à dos, seulement la peur et le peu de courage qu'il vous reste.

Essayez des espaces, des visuels 5K et un son spatial qui donnent vie au cauchemar. Des bruits résonnent dans la nuit. Un murmure vous caresse le cou. Vos battements de cœur sont le seul rythme que vous entendez… et ils sont beaucoup trop forts.

Zero Latency VR vous donne une mission : rester en vie. Mais personne n'y arrive. Pas vraiment.

« Ce n'est pas une attraction. C'est une infection », déclare Tim Ruse, CEO de Zero Latency VR. « Vous vous réveillez à l'intérieur de HAUNTED, et vous n'êtes plus vraiment le même. Nous l'avons conçu pour vous effrayer, bien sûr, mais parfois ça nous fait peur aussi. Si vous parvenez à sortir, ne regardez pas en arrière. La maison déteste ça. »

HAUNTED est la plus récente expérience de VR free roam proposée par Zero Latency VR, le leader mondial des aventures immersives et époustouflantes. HAUNTED est disponible pour une saison effrayante, et l'expérience vous attend dans une salle près de chez vous. La seule question est : parviendrez-vous à vous échapper ?

Personne ne s'en sort vivant. HAUNTED démarre le 3 octobre dans les salles Zero Latency VR du monde entier. Réservez dès maintenant - si vous en avez le courage - sur https://booking.zerolatencyvr.com/.

À PROPOS DE ZERO LATENCY :

Zero Latency VR est le pionnier mondial du divertissement immersif qui repousse les limites du possible dans les expériences basées sur la localisation. En tant que plus grand réseau de réalité virtuelle en free roam sur la planète, avec plus de 150 salles dans 30 pays, Zero Latency est l'endroit où les amateurs de sensations fortes viennent vivre leurs rêves, et cauchemards, les plus fous.

