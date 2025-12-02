Outbreak 2 : Mall Mayhem est la suite la plus importante, la plus mesquine et la plus intense d'Outbreak, l'expérience de RV immersive la plus populaire de Zero Latency VR.

MELBOURNE, Australie, 3 décembre 2025 /CNW/ -- Zero Latency VR, chef de file incontesté du divertissement immersif et le cerveau derrière le plus grand réseau de réalité virtuelle géolocalisée au monde, a le plaisir d'annoncer le lancement d'Outbreak 2 : Mall Mayhem, la suite tant attendue regorgeant de zombies.

Outbreak 2 : Mall Mayhem. L’apocalypse qui a commencé dans Outbreak a atteint un autre niveau. Le centre commercial est le foyer d’une nouvelle infestation. Et il regorge de zombies mutants. Tout n’est que dévastation. Et chaos. Survivrez-vous au chaos? Outbreak 2 : Mall Mayhem, disponible exclusivement aux installations de Zero Latency VR dans le monde.

L'apocalypse qui a commencé dans Outbreak s'est transformée en chaos extrême, et l'endroit regorge de zombies mutants. Des baby-boomers. Qui crachent. Et vomissent. De nouvelles souches, de nouveaux cauchemars et une frénésie de morts, comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Le monde a besoin de héros prêts à accepter la folie… ou du moins à donner le meilleur d'eux-mêmes dans cet univers délirant.

Première suite officielle développée par Zero Latency VR, Outbreak 2 : Mall Mayhem fait passer l'intensité à un niveau supérieur :

Toutes les nouvelles variantes de zombies mutants qui deviennent plus grands, plus mauvais et plus difficiles à maîtriser à mesure que vous progressez

qui deviennent plus grands, plus mauvais et plus difficiles à maîtriser à mesure que vous progressez Des champs de bataille emblématiques au centre commercial , avec des planchers de verre fracassants, dans une ville à feu et à sang, lors d'une course à obstacles digne d'un film d'horreur.

, avec des planchers de verre fracassants, dans une ville à feu et à sang, lors d'une course à obstacles digne d'un film d'horreur. Des objets interactifs chaotiques comme des jouets qui explosent et des mannequins à détruire, parce qu'en cas d'apocalypse, tout doit disparaître.

comme des jouets qui explosent et des mannequins à détruire, parce qu'en cas d'apocalypse, tout doit disparaître. Une Immersion complète , propulsée par la technologie de nouvelle génération de Zero Latency : pas de sac à dos, pas de câbles, éléments visuels à 360°, un audio spatial et une vaste arène de la taille d'un terrain de tennis.

, propulsée par la technologie de nouvelle génération de Zero Latency : pas de sac à dos, pas de câbles, éléments visuels à 360°, un audio spatial et une vaste arène de la taille d'un terrain de tennis. Chaos en équipe de jusqu'à 8 joueurs - parce que la chasse aux zombies n'est pas un sport solitaire.

« Après le succès d'Outbreak, les amateurs recherchent désespérément une suite pour poursuivre le scénario de meurtre de zombies dans un nouvel environnement », a déclaré Tim Ruse, chef de la direction de Zero Latency VR. « C'est exactement ce qu'offre Outbreak 2 : Mall Mayhem : une aventure brutale, hilarante et chaotique à travers l'un des champs de bataille les plus emblématiques qui soient. Le jeu prend tout ce que les joueurs aimaient de la première version et augmente la tension d'un cran. »

Conçu entièrement au siège social de Zero Latency VR à Melbourne, en Australie, Outbreak 2 : Mall Mayhem élargit l'offre de genre de Zero Latency et ajoute une nouvelle dimension audacieuse à son catalogue croissant d'aventures immersives en RV populaires.

Les morts vous attendent. Le centre commercial regorge de zombies. Le chaos est réel.

Et le monde a besoin d'une équipe assez courageuse pour s'y attaquer.

