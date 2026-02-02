L'univers de Jumanji en passe de devenir la première collaboration de Zero Latency VR avec un succès du cinéma.

MELBOURNE, Australie, 2 février 2026 /CNW/ - Zero Latency VR , chef de file incontesté du divertissement immersif et maître d'œuvre du plus grand réseau mondial de réalité virtuelle basée sur la localisation, a annoncé la signature d'un nouvel accord de licence passionnant avec Sony Pictures, visant à adapter la franchise Jumanji à son format de réalité virtuelle immersive de nouvelle génération.

ZERO LATENCY VR PROPULSE L’UNIVERS DE JUMANJI DANS LA RÉALITÉ VIRTUELLE IMMERSIVE

Adoré par le public du monde entier depuis des décennies, Jumanji est connu pour ses aventures à enjeux élevés, ses mondes imprévisibles et le type même de chaos de groupe qui transforme des amis en véritable équipe. Le prochain film de la série Jumanji étant prévu pour décembre 2026, c'est le moment idéal pour la série d'aventures de prendre une toute nouvelle vie grâce à la technologie exclusive de Zero Latency VR, qui permet aux joueurs de se déplacer ensemble librement sur des sites grandeur nature, à l'intérieur de l'action.

« C'est un partenariat de rêve pour nous. Entrer dans le jeu est une partie essentielle de notre ADN », a déclaré Tim Ruse, chef de la direction de Zero Latency VR. « Jumanji est drôle, intense et imprévisible, et s'articule autour du concept d'aventure partagée. Il jette une équipe dans un monde qui exige curiosité et coopération. Et c'est exactement ce que nous faisons le mieux. Nous sommes impatients d'accompagner les joueurs dans une expérience Jumanji formidable, où chaque étape donne l'impression d'être entré dans le jeu. »

De plus amples détails sur la collaboration seront communiqués ultérieurement. Pour l'instant, le coup d'envoi est donné, l'aventure a officiellement démarré, et l'expérience devrait être lancée sur les sites Zero Latency VR du monde entier en 2026.

À propos de ZERO LATENCY VR :

Zero Latency VR est le pionnier mondial du divertissement immersif qui repousse les limites du possible en matière d'expériences basées sur la localisation. Disposant de plus de 150 sites de pointe dans 30 pays, Zero Latency est le plus grand réseau de réalité virtuelle en déplacement libre de la planète, la destination où les amateurs de sensations fortes viennent vivre leurs idées les plus folles.

À PROPOS DE LA FRANCHISE CINÉMATOGRAPHIQUE JUMANJI

La franchise cinématographique Jumanji de Sony Pictures, basée sur le livre pour enfants éponyme primé de Chris Van Allsburg, a enregistré des recettes de billetterie mondiales de plus de 2 milliards de dollars. Le premier film est sorti en 1995, autour d'un jeu mystérieux qui transporte ses joueurs dans la jungle de Jumanji! À l'affiche figuraient le regretté Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst ou encore Bradley Pierce. Plus de 20 ans plus tard, les aventures se poursuivent dans un tout nouveau Jumanji : Bienvenue dans la jungle (2017). Mais le jeu a changé : quatre adolescents se retrouvent alors piégés et aspirés dans l'univers de Jumanji. Quand ils découvrent une vieille console de jeu vidéo contenant un jeu dont ils n'ont jamais entendu parler, ils décident d'y jouer et sont immédiatement plongés dans le décor de jungle du jeu, dans le corps des avatars qu'ils ont choisis (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan). Ce qu'ils découvrent, c'est que Jumanji n'est pas juste un jeu, mais que l'on est véritablement dans le jeu Jumanji. Pour gagner, ils devront partir pour l'aventure la plus dangereuse de leur vie, ou ils seront coincés dans le jeu pour toujours. Après le succès du film de 2017, la bande (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan) fait son retour dans Jumanji : Le Prochain Niveau (2019), mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans l'univers de Jumanji pour sauver l'un des leurs, ils découvrent que rien n'est comme ils s'y attendaient. Les joueurs devront affronter des espaces inconnus et inexplorés, des déserts arides aux montagnes enneigées, afin de s'échapper du jeu le plus dangereux du monde. La bande revient maintenant une fois encore pour le prochain volet de la série Jumanji, qui sortira en salle le 11 décembre 2026.

