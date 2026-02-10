Ces nouveautés marquent une évolution vers un écosystème énergétique intelligent complet.

Düsseldorf, Allemagne, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Zendure, pionnier mondial des systèmes de gestion de l'énergie domestique plug-in (HEMS), dévoile aujourd'hui trois nouveaux modèles SolarFlow : SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ et SolarFlow 1600 AC+. Ces lancements viennent compléter une offre de produits leader du secteur, couvrant des solutions allant du haut de gamme à l'entrée de gamme, afin de répondre à des besoins variés : du stockage solaire pour balcon à l'intégration photovoltaïque en toiture, jusqu'à l'arbitrage des tarifs heures pleines/heures creuses (Time-of-Use, TOU).

SolarFlow 2400 Pro : des performances élevées pour les installations haute puissance

SolarFlow 2400 Pro est un système de stockage solaire pour balcon bi-directionnel AC de 2400 W, piloté par l'IA. Modèle phare de la gamme, il est idéal pour les balcons ou les toitures à forte puissance. Il prend en charge jusqu'à 3000 W d'entrée DC (4×750 W MPPT), avec une entrée PV totale pouvant atteindre 4800 W en combinant le couplage DC+AC. Il délivre une puissance continue injectée au réseau de 2400 W (extensible à partir de 800 W par défaut), une puissance d'entrée AC maximale de 3200 W, et une capacité extensible jusqu'à cinq batteries, de 2,4 kWh à 14,4 kWh (jusqu'à 16,8 kWh en configuration premium). La puissance de décharge de la batterie atteint 2400 W pour un soutien efficace des pics de consommation.

SolarFlow 2400 AC+ : la solution premium de stockage AC pour les systèmes photovoltaïques en toiture existants

SolarFlow 2400 AC+ est un système de stockage en couplage AC conçu pour faciliter la modernisation des installations photovoltaïques en toiture déjà existantes. Il offre une puissance d'entrée AC de 2400 W ainsi qu'une puissance continue injectée au réseau de 2400 W (extensible à partir de 800 W par défaut). Le système accepte jusqu'à 3 200 W de puissance AC maximale, délivre une puissance de décharge batterie de 2 400 W et propose une capacité de stockage extensible de 2,4 kWh à 14,4 kWh, pouvant atteindre 16,8 kWh dans les configurations premium. Optimisé pour un rendement élevé et une intégration économique, SolarFlow 2400 AC+ constitue une solution idéale pour les foyers souhaitant accroître leur taux d'autoconsommation.



SolarFlow 1600 AC+ : le stockage intelligent accessible

SolarFlow 1600 AC+ est le système de stockage en couplage AC d'entrée de gamme de Zendure, optimisé pour les installations photovoltaïques existantes présentant des besoins de pointe plus modérés. Conçu comme une extension hybride abordable pour les foyers déjà équipés de panneaux solaires, notamment ceux disposant de micro-onduleurs plus anciens ou de petite capacité, il propose une entrée et une sortie AC de 1600 W, avec une injection réseau par défaut de 800 W (extensible jusqu'à 1400 W par appareil ou 3600 W avec batterie supplémentaire en mode premium). La capacité de la batterie débute à 1,92 kWh et peut être étendue jusqu'à 11,52 kWh, avec une puissance de décharge maximale de 1600 W selon la configuration, offrant ainsi une solution simple, économique et évolutive pour les foyers aux besoins énergétiques modérés.

HEMS 2.0 & ZENKI™ 2.0 : la gestion énergétique intelligente du foyer

HEMS 2.0 de Zendure est une nouvelle génération de système de gestion de l'énergie domestique : plus complet, écologiquement intégré et intelligent. Il unifie panneaux solaires, batteries, pompes à chaleur et véhicules électriques au sein d'une plateforme unique. Son architecture à trois niveaux, couche appareil, PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software as a Service), permet un suivi centralisé, une répartition intelligente de l'énergie, une optimisation automatique des coûts et une coordination fluide entre plusieurs équipements, transformant l'habitat en un écosystème énergétique hautement synchronisé. Compatible avec plus de 840 fournisseurs d'énergie européens, le système ajuste automatiquement la consommation et peut réduire les factures jusqu'à 73 % par rapport à une utilisation sans le mode ZENKI™.

Au cœur de HEMS 2.0 se trouve ZENKI™ 2.0, un moteur d'IA avancé capable de prédire, d'optimiser et de dispatcher intelligemment les flux d'énergie. En mode ZENKI™, le système équilibre automatiquement l'énergie solaire, les batteries et le réseau, tandis que l'assistant IA intégré fournit des recommandations interactives en temps réel et assure une maintenance proactive.

L'ensemble de la série intègre le système de protection batterie ZenGuard™ avec une architecture Dual BMS, l'auto-maintenance intelligente des batteries et un dispositif d'extinction automatique en cas de surchauffe à 170 °C. Les solutions offrent également une intégration domotique complète via le protocole MQTT (compatible avec Home Assistant et Homey) pour la gestion des pompes à chaleur et des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Du matériel à un écosystème énergétique intelligent complet

Pionnier du stockage d'énergie pour balcon plug-and-play en Europe, Zendure a évolué d'un fabricant de matériel vers un fournisseur global de solutions énergétiques intelligentes complètes. Au cœur de cette transformation se trouve ZenWave™, le service dynamique de fourniture d'électricité de Zendure, lancé initialement en Allemagne et désormais en expansion à travers l'Europe. À Leipzig, un foyer consommant 5 000 kWh par an peut économiser 620 € supplémentaires par an avec ZenWave™ par rapport à un contrat d'électricité à tarif fixe.

Contrairement aux offres à prix fixe intégrant des primes cachées, ZenWave™ permet aux foyers de payer les prix du marché en temps réel tout en garantissant une électricité 100 % verte certifiée. Combinée à la planification HEMS 2.0 et à l'IA ZENKI™, l'optimisation énergétique passe d'ajustements manuels à une intelligence entièrement pilotée par le système. La consommation est automatiquement déplacée vers les heures les plus avantageuses, permettant des économies annuelles pouvant atteindre 1591 € et une réduction de l'empreinte carbone.



Aujourd'hui, Zendure est la seule marque à proposer un écosystème intégré réunissant du matériel à hautes performances, un logiciel HEMS intelligent et des services énergétiques centrés sur ZenWave™. Ensemble, ces innovations offrent aux foyers une autonomie énergétique tout au long de la journée, un rendement économique maximal et un mode de vie plus intelligent et durable.

Disponibilité & prix

La nouvelle série SolarFlow sera disponible en précommande à partir du 10 février 2026,avec le SolarFlow 2400 Pro à partir de 1,199 € et le SolarFlow 2400 AC+ à partir de 959 € et le SolarFlow 1600 AC+ à partir de 719 €. Pour les tarifs détaillés, les spécifications et les informations d'achat, rendez-vous sur zendure.fr .

À propos de Zendure

Zendure est le pionnier mondial des systèmes de gestion de l'énergie domestique plug-in (HEMS), basé dans les pôles technologiques de la Silicon Valley (États-Unis), de la Grande Baie en Chine, du Japon et de l'Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux foyers du monde entier en démocratisant les technologies énergétiques de pointe. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie pour balcon SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie quotidienne.

