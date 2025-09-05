HEMS optimisé par l'IA avec de nouvelles fonctions pour une gestion plus intelligente de l'énergie

Présentation du concept d'un vélo cargo électrique dans le cadre de l'écosystème ZEN+ Home

BERLIN, le 5 septembre 2025 /CNW/ - Zendure, leader innovant dans le domaine de l'énergie solaire, enrichit son système intelligent de gestion de l'énergie domestique (HEMS) ZENKI de nouvelles fonctionnalités : contrôle précis de la charge, gestion optimisée de l'énergie basée sur les données et intégration d'un assistant vocal. Parallèlement, Zendure fait progresser sa vision de l'énergie durable en se lançant dans la mobilité électrique avec un concept de vélo cargo électrique. Ces deux innovations, dont un prototype, seront présentées pour la première fois à l'IFA Berlin du 5 au 9 septembre 2025, au stand H2.2-209.

Gestion énergétique optimisée grâce au système HEMS avancé

Zendure a désormais élargi son système HEMS : parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve un contrôle précis de la charge, une gestion énergétique améliorée basée sur les données et un assistant vocal intelligent. Le contrôle de la charge permet aux ménages d'utiliser les pompes à chaleur spécifiquement avec l'énergie solaire produite localement et de recharger automatiquement les voitures Tesla pendant les périodes de rendement solaire élevé ou de tarifs d'électricité bas. Dix prises intelligentes et six dispositifs de stockage d'énergie peuvent également être intégrés en parallèle et contrôlés de manière centralisée. Les utilisateurs peuvent choisir entre trois modes de fonctionnement « Zenki », « Auto » et « Expert » qui couvrent différentes exigences et facilitent l'utilisation.

Zenki : gestion optimisée par IA de la charge/décharge et de la charge à l'aide des prévisions météorologiques, des prévisions de consommation et des prix dynamiques afin de minimiser les coûts.

gestion optimisée par IA de la charge/décharge et de la charge à l'aide des prévisions météorologiques, des prévisions de consommation et des prix dynamiques afin de minimiser les coûts. Auto : mode standard pour les débutants, qui fonctionne automatiquement sans configuration en fonction des appareils disponibles et qui est idéal pour les configurations simples avec un seul appareil de stockage et quelques appareils de surveillance.

mode standard pour les débutants, qui fonctionne automatiquement sans configuration en fonction des appareils disponibles et qui est idéal pour les configurations simples avec un seul appareil de stockage et quelques appareils de surveillance. Expert : contrôle flexible via des compteurs intelligents, des prises, des programmations ou des prix dynamiques.

De plus, Zendure a optimisé la gestion de l'énergie basée sur les données. HEMS offre désormais une surveillance précise en temps réel, des analyses claires, des rapports énergétiques annuels et des recommandations personnalisées en matière d'économies d'énergie. HEMS est complété par le « Smart Energy Robot ». Il s'agit d'un assistant vocal intelligent et multilingue qui prend en charge la communication dans plusieurs langues, dont l'allemand, l'anglais, le français et le néerlandais. Il peut générer des rapports énergétiques détaillés sur des sources individuelles ou la consommation globale et fournir des recommandations individuelles pour une utilisation optimale de l'énergie et des extensions possibles du système afin d'augmenter l'efficacité énergétique.

Les nouvelles fonctionnalités en bref :

Modes de fonctionnement polyvalents pour répondre à des besoins variés.

Pompes à chaleur solaires et recharge de véhicules électriques (Tesla) via un contrôle intelligent de la charge.

Prise en charge simultanée de 10 prises intelligentes et 6 dispositifs de stockage.

Assistant vocal multilingue avec analyses, rapports et recommandations personnalisées.

Présentation du concept Vélo cargo électrique : lier énergie et mobilité

Le vélo cargo électrique de Zendure s'intègre parfaitement à l'écosystème ZEN+, utilisant l'énergie solaire stockée pour un transport écologique. Destiné aux familles et aux aventuriers, il offre une autonomie allant jusqu'à 400 km en mode ECO, une recharge ultra-rapide, un toit solaire en option pour l'auto-recharge, un accès sans clé NFC et un suivi GPS 4G, favorisant ainsi une mobilité sûre, intelligente et durable.

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est une entreprise innovante de premier plan dans le domaine des technologies énergétiques, basée dans les centres technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis, de la région de la Grande Baie en Chine, du Japon et de l'Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux foyers en faisant progresser les dernières technologies énergétiques. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie pour balcons SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie quotidienne.

