PARIS, 4 mars 2025 /CNW/ - Zendure, l'un des principaux innovateurs dans le domaine de la technologie de l'énergie solaire, a été nommé partenaire officiel de la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable 2025 de l'UNESCO. Ce partenariat prestigieux souligne la mission de Zendure qui consiste à fournir une énergie propre fiable et abordable aux ménages du monde entier, en popularisant les dernières technologies énergétiques et en favorisant la transition mondiale vers un avenir durable.

L'initiative de la Journée mondiale de l'environnement, lancée aujourd'hui au siège de l'UNESCO à Paris, met en évidence le rôle essentiel de l'ingénierie dans la réalisation des objectifs mondiaux en matière de développement durable. Le partenariat de Zendure souligne l'engagement de l'entreprise dans cette mission et ses contributions significatives à l'accessibilité des énergies propres, en particulier sur le marché européen.

Votre énergie, notre avenir : un partenariat pour le développement durable

« Nous sommes très honorés de nous associer à l'UNESCO et à la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs (FMOI) pour la Journée mondiale de l'ingénierie, a déclaré Bryan Liu, PDG et fondateur de Zendure. Ce partenariat constitue une plateforme puissante pour amplifier notre message et accélérer l'adoption mondiale de l'énergie propre dans les foyers. Chez Zendure, nous pensons que "Votre énergie, notre avenir" n'est pas qu'une simple phrase; c'est la vérité fondamentale qui guide notre travail. Les choix énergétiques de chacun ont un impact direct sur le bien-être collectif de notre planète. Nous nous engageons à donner aux gens les moyens de faire des choix durables. »

L'expérience personnelle de M. Liu, qui a grandi dans un village chinois rural sans électricité, a nourri sa passion pour l'autonomisation des communautés grâce à l'accès à l'énergie. Cette passion se reflète dans la croissance rapide de Zendure et dans sa gamme de produits innovants, tous conçus dans l'idée que l'accès à une énergie propre est essentiel pour un avenir partagé et durable.

Innovation et impact : Zendure va maximiser les économies de coûts avec un système de gestion de l'énergie domestique alimenté par l'IA

Fondée en 2017, Zendure est rapidement devenue une pionnière dans le secteur de l'énergie propre. Première entreprise à introduire les solutions solaires pour balcons en Allemagne, où elle se classe parmi les trois premières du marché, Zendure a fait de l'énergie solaire une réalité pratique pour les citadins. L'entreprise est présente dans toute l'Europe, notamment en France, en Autriche et en Suisse, ainsi qu'aux États-Unis, en Chine et au Japon.

L'engagement de Zendure en faveur d'une énergie propre accessible est démontré par sa dernière innovation, le SolarFlow 800, un micro-onduleur hybride révolutionnaire. En générant beaucoup plus d'énergie et en stockant intelligemment l'énergie excédentaire, le SolarFlow 800 minimise la dépendance au réseau et maximise les économies, permettant ainsi aux individus de bâtir un avenir énergétique plus radieux.

Zendure s'apprête à révolutionner davantage la gestion de l'énergie domestique. L'entreprise lancera bientôt le premier système de gestion de l'énergie domestique doté d'une intelligence artificielle. Ce système révolutionnaire portera les solutions de stockage d'énergie à domicile à un niveau supérieur, en offrant aux utilisateurs un contrôle sans précédent, des économies et des capacités de gestion intelligente de l'énergie. Il apprendra les habitudes des utilisateurs, optimisera l'utilisation de l'énergie et améliorera encore l'efficacité et l'accessibilité financière de l'énergie propre pour les ménages.

L'incidence des solutions de Zendure est considérable. Rien qu'en 2024, les utilisateurs de Zendure ont produit plus de 13,17 millions de kWh d'électricité propre, réduisant la consommation de charbon d'environ 4 386 tonnes, ce qui équivaut à planter des forêts couvrant 461 terrains de football. Les économies réalisées par les ménages européens sont estimées entre 4 et 6 millions d'euros.

L'engagement de Zendure en faveur du développement durable va au-delà de ses produits. Un partenariat stratégique avec Ganfeng Lithium, leader mondial de la production et du recyclage des batteries au lithium, garantit la responsabilité environnementale des solutions de stockage d'énergie de Zendure. Les processus de recyclage avancés de Ganfeng Lithium permettent de récupérer plus de 90 % du lithium et plus de 95 % du nickel et du cobalt.

Bâtir un avenir durable : la vision commune de Zendure et de l'UNESCO

Le partenariat avec l'UNESCO et la FMOI pour la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable témoigne de la capacité de l'ingénierie à relever les défis mondiaux et à bâtir un avenir plus durable, un foyer à la fois. Il est en parfaite adéquation avec le message principal de la Journée mondiale de l'ingénierie : souligner le rôle crucial que jouent les ingénieurs dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

À propos de Zendure :

Fondée en 2017, Zendure est l'une des entreprises de technologie énergétique qui connaît la croissance la plus rapide. Elle exploite des bureaux dans les pôles technologiques de Silicon Valley, aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie, en Chine, ainsi qu'au Japon et en Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre fiable et abordable aux foyers en développant les dernières technologies énergétiques. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie sur balcon SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie de tous les jours.

À propos de la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable :

La Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable est célébrée chaque année le 4 mars en tant que journée internationale de l'UNESCO. Elle met en lumière les réalisations des ingénieurs et de l'ingénierie dans notre monde moderne et vise à améliorer la compréhension du public sur la façon dont l'ingénierie et la technologie sont au cœur du développement durable.

Personne-ressource :

Chris Patrick

[email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=xKwIsokATF0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2631719/UNkv1920X1080PX_FR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2440958/5194266/Zendure_Logo.jpg

SOURCE Zendure DE GmbH