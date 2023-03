Alors que YWCA Canada entre dans une nouvelle ère, l'organisation est ravie de ce que l'avenir nous réserve.

TORONTO, le 6 mars 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration de YWCA Canada a le plaisir d'annoncer la nomination d'Aline Nizigama au poste de directrice générale.

Aline Nizigama (Groupe CNW/YWCA Canada)

Mme Nizigama se joint à YWCA Canada après avoir travaillé au Centre francophone du Grand Toronto, où elle était directrice des projets stratégiques, des partenariats et des communications. Elle a occupé des postes au sein de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail en tant que directrice de l'accessibilité linguistique, du ministère de la Santé de l'Ontario et du ministère des Affaires francophones de l'Ontario. De 2012 à 2016, elle a été gestionnaire des programmes et des projets à YWCA Canada.

"Au cours de sa carrière, Aline s'est imposée comme une cheffe de file exceptionnelle dans le domaine du plaidoyer au sein des espaces féministes antiracistes, abordant son travail sous l'angle des droits de la personne, de l'équité et de la justice raciale. Elle est fermement engagée dans le travail nécessaire en matière de réconciliation, de décolonisation et de lutte contre le racisme anti-Noir·e·s", a noté le Dr Delores V. Mullings, coprésidente du comité de sélection du PDG, "il s'agit en quelque sorte d'un retour à la maison pour Aline. Nous sommes impatient·e·s de l'accueillir à nouveau au sein du movement de la YWCA, afin de contribuer à la création et à la direction d'un programme stratégique audacieux aligné sur les besoins d'un monde national et mondial en mutation."

Depuis février 2022, YWCA Canada est dirigée par une PDG intérimaire, Raine Liliefeldt, qui continuera à assumer son rôle de directrice des services aux membres et du développement. "Nous sommes profondément reconnaissant·e·s de l'engagement continu de Raine envers la YWCA, de sa gestion de l'organisation et de son leadership au bureau national au cours de la dernière année, a déclaré Mme Kennard.

Aline Nizigama prendra ses fonctions de directrice générale à compter du 20 mars 2023. Alors que YWCA Canada entre dans une nouvelle ère, l'organisation est enthousiasmée par ce que l'avenir lui réserve et se prépare à relever les défis qui l'attendent.

À propos de YWCA Canada

YWCA Canada est le principal porte-parole des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre. Depuis 150 ans, l'organisation est à l'avant-garde d'un mouvement visant à lutter contre la violence sexiste, à construire des logements abordables et à défendre l'équité sur le lieu de travail. YWCA Canada s'efforce de faire progresser l'équité des genres en répondant aux besoins urgents des communautés, par le biais d'un plaidoyer national et des initiatives locales des associations membres de YWCA à travers le pays. Ces YWCA locales investissent plus de 258 millions de dollars par an pour soutenir plus de 330 000 personnes dans tout le pays.

