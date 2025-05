La première assemblée nationale de la YWCA au Québec depuis plus de 20 ans célèbre l'héritage local et dévoile une direction renouvelée sous une nouvelle PDG.

QUÉBEC, le 28 mai 2025 /CNW/ - YWCA Canada organisera son assemblée annuelle des membres à Québec du 29 au 31 mai 2025, réunissant des centaines d'employé•e•s et de bénévoles des 29 YWCAs de tout le pays, de l'île de Vancouver à Iqaluit en passant par St. John's.

Cet événement marque un moment fort et une étape déterminante : Le premier rassemblement national de la YWCA au Québec depuis plus de 20 ans, coïncidant avec les 150 ans de YWCA Québec et de Y des Femmes de Montréal. Ce rassemblement comprendra également le lancement du nouveau plan stratégique de YWCA Canada, le premier sous Aline Nizigama, PDG nationale, une femme noire et bilingue, dont le leadership témoigne d'une énergie et d'une direction renouvelée pour la plus grande et la plus ancienne organisation de droits des femmes au pays.

« Alors qu'un contrecoup mondial contre l'équité des genres se fait ressentir, comprenant notamment l'épidémie de violence basée sur le genre ici au Canada, YWCA Canada unit les voix de partout au pays pour tracer une voie audacieuse et féministe », dit Nizigama.

Ce rassemblement national mettra en lumière le travail transformateur de la YWCA, de la prévention de la violence basée sur le genre aux programmes des services de garde d'enfants, ainsi que le logement et l'employabilité qui atteignent plus de 330 000 femmes, filles et personnes de diverses identités de genre chaque année.

Parmi les dignitaires et les leaders en matière d'équité présent•e•s, on compte :

Catherine Vallières-Roland , mairesse adjointe et conseillère municipale de Montcalm-Saint-Sacrement

, mairesse adjointe et conseillère municipale de Montcalm-Saint-Sacrement Louise Cordeau , présidente du Conseil du statut de la femme

Denise Christopherson, présidente du conseil d'administration de YWCA Canada, a déclaré : « Nous nous réunissons à un moment où les besoins sont urgents et où les possibilités sont immenses. Ce moment s'agit de transformer notre détermination collective et notre élan croissant en actions audacieuses. »

« Accueillir ce rassemblement à Québec à l'occasion de notre 150ème anniversaire est une immense source de fierté pour nous », a déclaré Stéphanie Lampron, directrice générale de YWCA Québec. « Cela met en lumière la façon dont les organismes communautaires créent des changements durables et persistants à l'échelle nationale. »

À propos de YWCA Canada

YWCA Canada est la plus ancienne et la plus grande organisation de droits des femmes au pays. En tant qu'organisation de bienfaisance laïque, nous impactons directement la vie de plus de 330 000 femmes, filles et personnes de diverses identités de genre chaque année, offrant un refuge sécuritaire à 1 200 personnes chaque nuit dans nos hébergements

