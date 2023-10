Le nouveau bar à café de YVR offre des possibilités d'emploi inclusives et une expérience de voyage enrichie

TERRITOIRE MUSQUEAM and RICHMOND, BC , le 30 oct. 2023 /CNW/ - L'aéroport international de Vancouver (YVR) et le Pacific Autism Family Network (PAFN) ont inauguré aujourd'hui le Paper Planes Café. Le plus récent ajout à l'offre réinventée de produits alimentaires et de boissons de YVR, le Paper Planes Café est un bar à café inclusif et accessible, et le premier du genre dans un aéroport canadien.

Employé de Paper Planes Café en action (Groupe CNW/l'Administration de l'aéroport international de Vancouver) Coupe de ruban pour Paper Planes Café (Groupe CNW/l'Administration de l'aéroport international de Vancouver)

Le personnel du Paper Planes Café sera composé d'une équipe de personnes ayant des capacités différentes et issues de la communauté neurodifférente. L'équipe préparera et servira une variété de cafés et de boissons chaudes ainsi que des collations rapides pour les millions de passagers qui transitent par YVR de même qu'aux milliers d'employés et de clients, favorisant ainsi la création d'emplois inclusifs tout en rehaussant l'expérience de voyage à YVR.

« Nous sommes ravis d'accueillir Paper Planes Café à YVR en partenariat avec Pacific Autism Family Network, » a déclaré Tamara Vrooman, présidente-directrice générale de l'Administration de l'aéroport de Vancouver. « Paper Planes Café est plus qu'un simple café, c'est un endroit où des adultes ayant des capacités différentes peuvent obtenir un emploi rémunéré, une formation et une expérience professionnelle précieuse. Les voyageurs qui transitent par l'aéroport de Vancouver auront l'occasion de savourer des aliments et des boissons de qualité tout en favorisant les occasions d'emploi pour les personnes de la communauté neurodifférente, et ce, dans un endroit sûr et stimulant. »

L'objectif de cet emploi significatif au Paper Planes Café est de donner aux personnes ayant des capacités différentes les moyens d'acquérir les compétences et l'expérience dont elles ont besoin pour réussir sur le marché du travail.

« Le PAFN est très heureux de participer à cette nouvelle initiative à YVR. Grâce à notre programme, nous pourrons offrir une formation pertinente dans le cadre d'un poste rémunéré qui, nous l'espérons, débouchera sur un emploi intéressant. Merci à YVR de nous aider à faire une différence dans la vie des personnes neurodifférentes et de leurs familles ». Sergio Cocchia O.B.C. LL.D. (Hon), président du conseil d'administration et président du Pacific Autism Family Network.

YVR et PAFN offriront à l'ensemble du personnel du café, un programme de formation de six mois ou moins portant sur les compétences et les connaissances concrètes requises dans le secteur de la restauration et des services, telles que le savoir-faire d'un barista, la préparation des aliments et le service à la clientèle. À la fin de la formation, le personnel sera également soutenu dans sa recherche d'emploi au sein de la communauté.

Le Paper Planes Café à YVR est situé dans la zone d'arrivée des vols intérieurs au niveau 2 et sera ouvert sept jours sur sept de 8 h à 20 h.

En 2021, YVR a établi un partenariat avec le PAFN dans le but commun de rendre les voyages accessibles et agréables pour tous. En collaboration avec le PAFN et dans le cadre de son plan d'accessibilité triennal, YVR continuera à relier les personnes et les communautés et s'efforcera d'offrir une expérience de voyage accueillante, inclusive et accessible à toutes les personnes, quelles que soient leurs capacités.

Vous trouverez de plus amples informations sur le plan d'accessibilité de YVR à l'adresse suivante : www.yvr.ca/accessibility.

Citations des partenaires :

« Air Canada est un fier partenaire de l'Administration aéroportuaire de Vancouver et du Pacific Autism Family Network dans la promotion des voyages inclusifs. Nous croyons à l'égalité des chances et à la création d'environnements de travail inclusifs, accueillants et sûrs pour tous les individus. Nous saluons l'aéroport de Vancouver et le Pacific Autism Family Network pour le lancement de Paper Planes Café, la première entreprise commerciale d'un grand aéroport canadien qui a pour objectif d'offrir aux personnes ayant des capacités différentes des occasions de développement de compétences et de satisfaction personnelle dans un espace de travail positif et favorable. » -- Christianna Scott , directrice de la diversité, de l'équité et de l'inclusion à Air Canada.

et du Pacific Autism Family Network dans la promotion des voyages inclusifs. Nous croyons à l'égalité des chances et à la création d'environnements de travail inclusifs, accueillants et sûrs pour tous les individus. Nous saluons l'aéroport de et le Pacific Autism Family Network pour le lancement de Paper Planes Café, la première entreprise commerciale d'un grand aéroport canadien qui a pour objectif d'offrir aux personnes ayant des capacités différentes des occasions de développement de compétences et de satisfaction personnelle dans un espace de travail positif et favorable. » -- , directrice de la diversité, de l'équité et de l'inclusion à Air Canada. « Félicitations à YVR et au Pacific Autism Family Network pour l'ouverture du Paper Planes Café. L'ACSTA a travaillé avec les deux organisations pour promouvoir une expérience de voyage inclusive et accessible, et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure passionnante », a déclaré Nada Semaan , présidente et chef de la direction de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

YVR

L'Aéroport international de Vancouver (YVR) est une plaque tournante mondiale diversifiée qui relie les personnes, le fret, les données et les idées et sert de plate-forme pour que notre communauté se rassemble et prospère. Nous sommes motivés à soutenir le développement économique régional et à faire une différence positive dans la vie des Britanno-Colombiens. Nous le faisons en mettant l'accent sur le service à nos passagers, partenaires, travailleurs et communauté grâce à la modernisation numérique, au leadership climatique, à la réconciliation et à la durabilité financière.

SOURCE l'Administration de l'aéroport international de Vancouver

Renseignements: Relations avec les médias YVR, 604-880-9815, [email protected]