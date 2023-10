TERRITOIRE MUSQUEAM / RICHMOND, BC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'aéroport international de Vancouver (YVR) a publié le nombre de passagers pour la saison estivale, ce qui confirme une période de voyage occupée marquée par un certain nombre de réalisations et d'événements.

YVR a accueilli plus de 7,1 millions de passagers de juillet à septembre, une augmentation de 21,7 % par rapport à la même période l'an dernier et comparable à 2019. Août a été le mois le plus occupé de l'été à YVR, et la fin de semaine du British Columbia Day a connu le plus grand nombre de passagers, -- soit 328 422 passagers du vendredi 4 août au lundi 7 août.

L'augmentation du nombre de passagers à l'aéroport est alimentée par l'expansion des services offerts par ses partenaires aériens, y compris l'importante croissance soutenue d'Air Canada, l'ajout de destinations américaines clés comme Miami et Washington Dulles.

« Nous traversons une période de croissance à YVR et dans l'industrie. Je suis fière de notre équipe et de toute la communauté de l'aéroport de Vancouver, qui ont respecté leur engagement à aider les voyageurs à naviguer plus facilement dans l'aéroport et à améliorer leur expérience, tout en respectant nos valeurs de sécurité, d'innovation, de travail d'équipe et de responsabilisation, a déclaré Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport de Vancouver. Au cours de l'été, nous avons permis à plus de passagers de se rendre à plus de destinations. Nous avons aussi agi rapidement pour appuyer notre collectivité lorsqu'elle en avait le plus besoin - pendant l'une des saisons de feux de forêt les plus difficiles de notre province - et nous avons continué de renforcer notre travail et notre partenariat avec Musqueam. »

L'aéroport est heureux de vous faire part des chiffres et des activités qui soulignent ses réalisations communes tout au long de la saison touristique estivale très occupée.

De juillet à septembre, YVR a vu un total de 59 796 vols arriver et partir avec le service de nos 110 partenaires aériens. L'aéroport a traité plus de 2,5 millions de bagages sortants et a maintenu une ponctualité d'environ 70 % sur les vols au départ.

Les nouveaux outils numériques de l'aéroport ont été grandement utilisés. YVR Express a été utilisé par 76 789 passagers en partance, ce qui représente environ 10 % des voyageurs pendant les heures d'ouverture du service. L'outil Passenger Journey de YVR a enregistré près de 527 000 vues.

En juillet, YVR a recueilli et donné un total de 50 000 $ pour les efforts de lutte contre les feux de forêt en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest. YVR a également facilité les vols médicaux et d'évacuation en provenance de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest.

En août, YVR et Musqueam ont inauguré la Place de rassemblement Musqueam et dévoilé un canot océanique de 30 pieds fabriqué à la main par des maîtres sculpteurs Musqueam et le personnel de YVR.

YVR a également organisé deux événements du Musqueam Marketplace dans le terminal, mettant en vedette des artisans et des producteurs autochtones de la région, et a ouvert Purebread, une boulangerie locale populaire. En plus d'un certain nombre d'autres offres régionales, y compris Salmon N'Bannock On The Fly, Dirty Apron et Pacific Farms Market, YVR continue d'améliorer l'expérience de magasinage et de restauration pour les passagers, les employés et la collectivité.

À l'approche de l'automne, les voyageurs sont encouragés à planifier, à arriver tôt et à tirer parti des outils numériques de YVR pour simplifier leur voyage. Visitez YVR.ca/TravelPlanning pour obtenir plus de conseils et de renseignements sur votre prochain voyage.

À propos de YVR

L'aéroport international de Vancouver (YVR) est une plaque tournante mondiale diversifiée qui relie les gens, le fret, les données et les idées et qui sert de plateforme pour que notre collectivité se rassemble et s'épanouisse. Nous sommes motivés à appuyer le développement économique régional et à faire une différence positive dans la vie des Britanno-Colombiens. Pour ce faire, nous mettons l'accent sur le service à nos passagers, à nos partenaires, à nos travailleurs et à la collectivité grâce à la modernisation numérique, au leadership climatique, à la réconciliation et à la viabilité financière.

