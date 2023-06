OTTAWA, ON, le 29 juin 2023 /CNW/ - C'est Yves-Gérard Méhou-Loko qui sera le nouveau secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO), à partir du 17 juillet 2023. L'annonce a été faite hier par Michelle Chawla, directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada, sous l'égide duquel la CCUNESCO mène ses activités depuis 1957.

À propos d'Yves-Gérard Méhou-Loko

Yves-Gérard Méhou-Loko (Groupe CNW/Commission canadienne pour l'UNESCO)

D'origine béninoise, Yves-Gérard Méhou-Loko est né à Paris . Après plusieurs séjours au Bénin et au Togo , il s'établit au Québec en 1988, où il entreprend des études en sciences politiques à l'Université Laval et à l'Université du Québec à Montréal, puis à l'École nationale d'administration publique.

. Après plusieurs séjours au Bénin et au , il s'établit au Québec en 1988, où il entreprend des études en sciences politiques à l'Université et à l'Université du Québec à Montréal, puis à l'École nationale d'administration publique. Dès 1998, il entame une carrière de journaliste au FM 103.3 à Longueuil puis comme directeur de l'information. En 2002, il devient animateur et réalisateur à la Première Chaîne de Radio-Canada. À la suite d'un séjour de plusieurs années dans l'Ouest canadien, il prend les rênes de l'émission matinale « Y'a pas deux matins pareils » à Toronto en 2011.

puis comme directeur de l'information. En 2002, il devient animateur et réalisateur à la Première Chaîne de Radio-Canada. À la suite d'un séjour de plusieurs années dans l'Ouest canadien, il prend les rênes de l'émission matinale « Y'a pas deux matins pareils » à en 2011. En 2015, il rejoint le Commissariat aux services en français de l' Ontario à titre d'enquêteur principal jusqu'au transfert des responsabilités du commissaire à l'Ombudsman de l' Ontario en mai 2019. Il a été par la suite gestionnaire de l'Unité des services en français de l'Ombudsman de l' Ontario .

à titre d'enquêteur principal jusqu'au transfert des responsabilités du commissaire à l'Ombudsman de l' en mai 2019. Il a été par la suite gestionnaire de l'Unité des services en français de l'Ombudsman de l' . En décembre 2020, il est nommé commissaire en équité et droits de la personne au Conseil des écoles publiques de l'Est de l' Ontario .

. En juin 2022, il est élu vice-président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada .

« Grâce à ses expériences, connaissances et liens avec la communauté, Yves-Gérard apporte une grande richesse au poste de secrétaire général. Il est bien placé pour diriger la Commission canadienne pour l'UNESCO et faire avancer son important mandat dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l'information. » - Michelle Chawla, directrice et chef de la direction, Conseil des arts du Canada

« Je suis emballé par l'arrivée d'Yves-Gérard à titre de secrétaire général. Ses expériences et intérêts sont directement en lien avec les priorités et initiatives de la Commission canadienne pour l'UNESCO, dont l'éducation, l'équité et la justice, la diversité des médias et la Décennie des personnes d'ascendance africaine. » - Richard Kistabish, président, Commission canadienne pour l'UNESCO

À propos de la Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) est le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l'UNESCO - l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Par l'entremise de ses réseaux et partenaires, elle assure la promotion des valeurs, priorités et programmes de l'UNESCO au Canada et fait entendre la voix des experts de la société civile à l'international. L'Agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies et les autres priorités de l'UNESCO guident ses activités. La CCUNESCO relève du Conseil des arts du Canada.



À propos du Conseil des arts du Canada

Organisme public de soutien aux arts, le Conseil des arts du Canada a pour mandat de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts ainsi que la production d'œuvres d'art. Le Conseil offre aux artistes professionnels et aux organismes artistiques canadiens une vaste gamme de subventions, de services, de prix et de paiements. Il contribue au dynamisme d'une scène artistique et littéraire vibrante diversifiée qui suscite l'engagement des Canadiennes et Canadiens envers les arts, enrichit leurs communautés et atteint les marchés internationaux. Le Conseil est responsable de la Commission canadienne pour l'UNESCO.

SOURCE Commission canadienne pour l'UNESCO

Renseignements: Vanessa Poulin-Gladu, Gestionnaire, Affaires publiques, [email protected], Cell. : 613-862-1637