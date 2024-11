OTTAWA, le 28 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de l'autrice Lucy Maud Montgomery (née le 30 novembre 1874), le Musée d'art du Centre de la Confédération et la Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) ont le plaisir d'annoncer l'ajout du manuscrit d'Anne… la maison aux pignons verts au Registre de la Mémoire du monde du Canada. Ce registre consacré au patrimoine documentaire d'importance nationale est administré par la CCUNESCO conformément au programme Mémoire du monde de l'UNESCO, qui vise à protéger et promouvoir l'accès au patrimoine documentaire de valeur universelle.

Le manuscrit de 475 pages comprend le récit rédigé à la main, ainsi que 96 pages supplémentaires de notes de L.M. Montgomery, où elle a consigné des ajouts et des insertions au texte. Ces notes offrent un aperçu unique des réflexions et du processus créatif de cette autrice influente de la littérature canadienne. En 2023, le Centre des arts de la Confédération, en partenariat avec l'Institut L.M. Montgomery et la bibliothèque Robertson de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, ont créé une exposition virtuelle bilingue afin de faire découvrir aux lectrices et lecteurs du monde entier la version numérisée du manuscrit original dans son intégralité.

Originaire de l'Île-du-Prince-Édouard, L.M. Montgomery s'est inspirée des sites et des paysages de Cavendish, le village de son enfance, pour façonner le cadre emblématique de son roman. La beauté du littoral, des terres agricoles et des paysages décrits dans Anne… la maison aux pignons verts a suscité une fascination mondiale pour l'Île-du-Prince-Édouard. Le Site Patrimonial Green Gables, situé dans le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, accueille aujourd'hui plus de 150 000 visiteurs par an, témoignant de la capacité des arts à stimuler les économies locales par le tourisme.

« Ce roman emblématique, initialement paru en 1908, est le livre canadien ayant été traduit dans le plus grand nombre de langues. Avec pour toile de fond une communauté rurale coloniale, L.M. Montgomery nous présente Anne, un personnage connu pour sa chevelure rousse et sa volonté singulière de trouver l'amitié et sa place dans le monde. Les jeunes du monde entier ont pu s'identifier à elle. Aujourd'hui, nous avons la chance que le manuscrit original de ce classique tant apprécié soit non seulement intact, mais aussi accessible au public et aux chercheuses et chercheurs. »

- Yves-Gérard Méhou-Loko, secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO

« Le Centre des arts de la Confédération a fait l'acquisition du manuscrit original d'Anne… la maison aux pignons verts en 1967 auprès du fils de l'autrice, Stuart MacDonald. Il est conservé dans nos archives, et seules quelques personnes chanceuses ont eu le privilège de pouvoir le voir ou de l'étudier sur place. La numérisation du manuscrit a considérablement facilité son accès, permettant aux chercheuses et chercheurs comme aux amatrices et amateurs de découvrir la créativité de L.M. Montgomery de manière interactive pour la première fois. Son œuvre est d'une grande importance pour le Canada et a su toucher les gens du monde entier. Nous nous réjouissons de voir le manuscrit aujourd'hui inscrit au Registre de la Mémoire du monde du Canada; il s'agit de la première œuvre de l'Île-du-Prince-Édouard à y être ajoutée. »

- Kevin Rice, directeur, Musée d'art du Centre de la Confédération

« En lisant le manuscrit, on découvre l'histoire merveilleusement imaginative de l'autrice, ainsi que les processus créatifs d'écriture qu'elle a mis au point en tant qu'écrivaine accomplie. Durant l'écriture de son premier roman, L.M. Montgomery a mis au point un système de rédaction et d'édition unique en son genre. Elle passait des mois à ruminer des personnages et des scènes; puis, pendant la rédaction, elle utilisait un système alphanumérique de révision : chaque fois qu'elle voulait ajouter un élément important, elle glissait une "note" dans le texte, qui se présentait sous la forme d'une lettre de l'alphabet dans l'ordre, de A à Z, puis de A1 à Z1 et ainsi de suite, en passant par tout l'alphabet plus de deux dizaines de fois (jusqu'à S29 dans Anne… la maison aux pignons verts). Les notes alphanumériques écrites au long étaient conservées à la fin du manuscrit dans un bloc séparé de pages, qui seraient ensuite introduites dans le texte lors de la transcription finale. En lisant le manuscrit de l'histoire en même temps que les pages de notes, on ressent cette merveilleuse créativité en action. Ce fut un privilège de participer à la présentation et à l'annotation du manuscrit de l'une des histoires les plus populaires au monde. »

- Emily Woster, experte de l'œuvre de L.M. Montgomery et conservatrice du projet annemanuscript.ca

- Elizabeth Epperly, fondatrice de l'Institut L.M. Montgomery de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard

« Le manuscrit d'Anne… la maison aux pignons verts, conservé précieusement par le Musée d'art du Centre de la Confédération, est une œuvre centrale dans l'histoire du Canada et du monde. Il permet au public et aux chercheuses et chercheurs de comprendre le style et le processus d'écriture uniques de L.M. Montgomery. En examinant le manuscrit, on peut réellement admirer la plume exceptionnelle de l'autrice : ses décisions, ses modifications et les passages réécrits témoignent du savoir-faire et du talent d'une écrivaine qui a travaillé assidûment à la création d'un récit passionnant adoré des lectrices et lecteurs du monde entier depuis plus d'un siècle. »

- Laura Robinson, présidente de l'Institut L.M. Montgomery

La Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) est le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l'UNESCO - l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Par l'entremise de ses réseaux et partenaires, elle assure la promotion des valeurs, priorités et programmes de l'UNESCO au Canada et fait entendre la voix des spécialistes de la société civile à l'international. Ses activités s'appuient sur le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et d'autres priorités de l'UNESCO. La CCUNESCO relève du Conseil des arts du Canada.

Le Centre des arts de la Confédération

Situé dans le quartier historique de Charlottetown, sur l'Île-du-Prince-Édouard, le Centre des arts de la Confédération explore les origines et l'évolution du Canada au moyen d'expositions d'art de classe mondiale, de pièces de théâtre originales et d'expériences éducatives interactives. Plus qu'un simple centre artistique, le Centre des arts de la Confédération est un carrefour culturel, un espace de discussion sur l'avenir du pays et une scène nationale où s'épanouit l'expression artistique. Plus qu'un espace, c'est un lieu de convergence pour le Canada.

SOURCE Commission canadienne pour l'UNESCO

Pour en savoir plus, communiquez avec : Vanessa Poulin-Gladu, Gestionnaire des affaires publiques, Commission canadienne pour l'UNESCO, 613-862-1637, [email protected]; Emily McMahon, Gestionnaire des communications, Centre des arts de la Confédération, 902-628-6135, [email protected]