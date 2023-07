MONTRÉAL, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Mélanie Kau, présidente du Conseil d'administration d'ADM Aéroports de Montréal, est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'Yves Beauchamp est nommé président-directeur général d'ADM, et ce, à compter du 5 septembre 2023. M. Beauchamp succédera ainsi à Philippe Rainville qui prendra sa retraite après un passage remarqué de plus de 15 ans au sein de l'organisation, dont les 6 dernières années à sa tête. Celui-ci demeure en poste jusqu'au 5 septembre et quittera ADM à la fin de l'année afin d'assurer une transition efficiente des responsabilités.

YVES BEAUCHAMP NOMMÉ PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ADM AÉROPORTS DE MONTRÉAL (Groupe CNW/Aéroports de Montréal)

« Le Conseil d'administration a mené un rigoureux processus de recherche qui s'est étalé sur plusieurs mois afin de trouver la meilleure candidature pour assumer cette position névralgique, alors qu'ADM fera face à de nombreux défis dans le développement de ses sites de YUL et de YMX au cours des prochaines années » a indiqué Mélanie Kau. « Yves Beauchamp est un gestionnaire d'expérience, qui a piloté des projets d'infrastructure de très grande envergure pour des institutions montréalaises bien ancrées dans leur communauté. Son expertise, ses compétences et sa connaissance de l'organisation - il a œuvré au sein de notre Comité consultatif communautaire durant 7 ans, siégé au Conseil au cours des 3 dernières années en plus d'avoir présidé le Comité d'analyse et d'évaluation des projets d'infrastructures - constituent d'indéniables atouts et permettront à notre équipe de se trouver en excellente posture pour mener à bien tous ses projets structurants ».

« C'est un grand privilège pour moi de poursuivre mon implication auprès d'ADM à travers ce nouveau rôle. Après une pause forcée de deux ans due à la pandémie, les travaux critiques vont se multiplier à un rythme soutenu sur les sites aéroportuaires au cours des prochaines années afin de satisfaire la croissance dynamique du trafic de passagers et des opérations. Alors qu'un exercice de planification a déjà été entamé par l'équipe en place, je serai en mesure de mettre à profit mon expertise pour les accompagner et permettre à l'organisation de réussir sa relance, au bénéfice de toute la collectivité. Les aéroports sont des actifs stratégiques pour notre métropole et j'entends bien m'assurer que ceux-ci continuent de s'inscrire dans la vision de durabilité de Montréal » a pour sa part mentionné Yves Beauchamp.

Jusqu'à tout récemment, Yves Beauchamp était vice-principal, Administration et finances, à l'Université McGill. Sous sa gouverne, les membres de son équipe ont notamment accéléré la revitalisation et la rénovation des édifices et des infrastructures de l'Université. Il a aussi été directeur général de l'École de technologie supérieure (ÉTS) et vice-recteur responsable de l'aménagement du nouveau campus d'Outremont de l'Université de Montréal. Les actions qu'il a posées dans le cadre de ses fonctions lui auront permis de se trouver au cœur des principaux projets de développement du réseau universitaire des dernières décennies. Il est titulaire d'un baccalauréat en génie industriel, d'une maîtrise en sécurité et hygiène industrielles de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que d'un doctorat en génie industriel de la West Virginia University.

De nombreux prix et distinctions lui ont été décernés au cours de sa carrière : il a été nommé membre de l'Ordre du Canada, il a été fait Chevalier de l'Ordre national du Québec, il s'est mérité la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec et a reçu un hommage de l'Ordre des ingénieurs du Québec pour sa contribution exceptionnelle à la recherche et l'enseignement. Il a été nommé « Fellow » de l'Académie canadienne du génie, dont il a aussi assumé la présidence, et a été décoré de la Médaille du jubilé d'or et de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.

À propos d'Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

Source : Aéroports de Montréal

SOURCE Aéroports de Montréal

Renseignements: Affaires publiques 514 394-7304, [email protected]