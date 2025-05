MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), en partenariat avec ADM Aéroports de Montréal, a tenu au Centre d'innovation de YMX Aérocité internationale de Mirabel un RDV Réseau dédié à la mobilité aérienne avancée (MAA). Cet événement a rassemblé plus de 100 innovateurs et innovatrices engagé.es à bâtir l'avenir du secteur aérospatial québécois.

Le RDV Réseau : un catalyseur d'engagement

Grâce à la participation de nos membres et partenaires issus des milieux privé, académique et institutionnel, le RDV Réseau s'affirme comme un catalyseur d'engagement collectif au sein de l'écosystème.

L'édition de mai 2025 s'inscrit dans un contexte d'essor de la zone d'innovation Espace Aéro, où le site de Mirabel forme l'un des trois pôles territoriaux. Ancré dans ce territoire par le biais de son nouveau Centre d'innovation à YMX, ADM - de concert avec le CRIAQ - présente un premier événement officiel dans ses nouvelles infrastructures, acquises précisément pour encourager les synergies entre les organisations de recherche dont les universités et les centres collégiaux de transfert technologique et les entreprises dans leurs efforts de recherche et développement.

Parmi les moments marquants

Les perspectives institutionnelles présentées par ADM, la Ville de Mirabel, le CRIAQ et Espace Aéro ont permis d'apprécier la vision et le leadership qui se déploieront dans le pôle Mirabel tandis que le panel d'expert.es sur la mobilité aérienne avancée (MAA) a brillamment mis de l'avant les forces et les avantages au Québec pour le développement de technologies-clés dans ce secteur prometteur.

Par ailleurs, les participant.es ont pu découvrir les installations du Centre d'innovation et prendre la mesure de son fort potentiel pour la recherche et l'innovation. Les moments de réseautage ont aussi contribué à renforcer les liens professionnels et à échanger sur les opportunités, les défis et les enjeux liés à l'innovation, la compétitivité et le développement de marché.

La mobilité aérienne avancée : une thématique porteuse d'innovation

Inventer l'aviation de demain est une occasion pour adopter des solutions durables dans un contexte de transition énergétique. Grâce aux expertises technologiques, la MAA offre des pistes de développement en matière de transport qui vont contribuer à l'essor d'un Québec innovant en aérospatiale et à l'affut de nouvelles opportunités d'affaires à l'échelle internationale.

Citations

« Le Centre d'innovation YMX est bien plus qu'un simple lieu, c'est d'abord et avant tout un moteur qui propulsera l'innovation aéronautique du Québec en permettant à des industriels, des partenaires institutionnels et gouvernementaux de l'écosystème, des institutions académiques et de formations, mais également des chercheurs et des étudiants de se rassembler. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui en accueillant le RDV Réseau du CRIAQ, le premier événement de cette nouvelle ère. Il y a une impressionnante concentration d'expertise sur le site de YMX et ADM est très heureuse d'accueillir des projets d'envergure, de collaborer avec des entreprises de pointe, tout en soutenant la recherche qui façonnera l'aéronautique de demain, plus durable et plus intelligente. » --Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal.

« À Mirabel, nous avons l'ambition de bâtir l'avenir du Québec en aérospatial avec tous les partenaires impliqués. En réunissant entreprises, centres de recherche et espaces de formation, nous créons un écosystème dynamique et durable pour les 20 prochaines années. Grâce à l'optimisation industrielle, la décarbonation, la mobilité aérienne avancée et la formation, nous propulsons l'innovation et affirmons notre leadership dans l'aérospatiale et en particulier en mobilité aérienne avancée. » -- Patrick Charbonneau, maire de la Ville de Mirabel

« L'écosystème réunissant chercheurs, PME, grandes entreprises et infrastructures d'essai à Mirabel permet d'explorer des solutions technologiques avancées pour la mobilité aérienne de demain et la fabrication avancée. Ce maillage, au cœur de la zone d'innovation Espace Aéro, est essentiel pour structurer une chaîne d'innovation capable de générer des retombées économiques et environnementales concrètes. » -- Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal, au nom d'Espace Aéro.

« Le CRIAQ, en collaboration avec ADM, est fier de mobiliser nos membres et partenaires pour saisir et créer des opportunités en innovation aérospatiale à Mirabel. Le RDV Réseau offre une plateforme idéale pour discuter des tendances en mobilité aérienne avancée afin de faire émerger des projets de recherche collaborative porteurs. Sur la base de nos atouts en innovation, il est possible de renforcer notre capacité à attirer les talents, les investissements et les joueurs-clés pour favoriser les exportations. » -- Guillaume Côté PhD, président-directeur général, CRIAQ

À propos du CRIAQ (criaq.aero)

Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est un modèle unique de recherche collaborative en aérospatiale menée par des entreprises de toutes tailles engageant des universités et des centres de recherche. Sa mission est d'accroître la compétitivité de l'industrie aérospatiale en stimulant l'innovation des entreprises par la R et D collaborative. Il vise aussi à développer une nouvelle génération d'innovateurs pour renforcer le leadership technologique du Québec en matière d'applications aérospatiales d'avant-garde : aviation numérique, mobilité aérienne du futur et aérospatiale durable.

