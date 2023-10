CHICAGO, 17 octobre 2023 /CNW/ - Le 15 octobre 2023, la Fédération internationale du lait (FIL) a tenu une élection au sein de son conseil d'administration à la veille du « Sommet mondial du lait 2023 de la FIL » à Chicago. M. Yun Zhanyou, vice-président du Yili Group, a été élu au conseil d'administration de la FIL. Ce dernier est l'un des trois représentants d'entreprises laitières mondiales au sein du conseil.

Yun Zhanyou a été élu au Conseil d’administration de l’Assemblée générale de la FIL à Chicago (PRNewsfoto/Yili Group)

Cette année marque le 120e anniversaire de création de la Fédération internationale du lait. La FIL a joué un rôle central dans la promotion de la science et de l'innovation technologique dans l'industrie laitière mondiale et a contribué de façon importante au développement de l'industrie. Regroupant 39 pays membres représentant 74 % de la production laitière mondiale, la FIL exerce une influence sans précédent sur l'avenir de l'industrie.

Le conseil d'administration de la FIL est au cœur de sa structure de gouvernance. Composé de neuf représentants d'associations industrielles et d'entreprises des pays membres, cet organisme influent est le principal centre de recherche, de prise de décisions et de coordination au sein de la FIL.

« Je suis honoré et fier de faire partie du conseil d'administration de la FIL. Cela renforce notre sens des responsabilités. Nous nous réjouissons à l'idée d'entretenir des communications plus étroites avec l'industrie laitière mondiale et de partager les expériences et les réalisations précieuses des entreprises laitières chinoises dans des domaines comme la recherche en innovation, la numérisation et le développement durable. Notre objectif est de travailler ensemble et de créer plus de possibilités, libérant ainsi le potentiel illimité de l'industrie laitière mondiale », a déclaré Yun Zhanyou.

Voici la déclaration du président de la FIL, Piercristiano Brazzale : « L'assemblée générale où Yun Zhanyou a été élu membre du conseil d'administration de la FIL vient de prendre fin. Il s'agit d'une étape très importante pour la FIL. L'esprit d'innovation et le niveau technologique de Yili, qui est une entreprise de premier plan en Chine, contribueront de façon importante au travail que nous faisons chaque jour pour appuyer l'industrie laitière dans le monde. Je suis certain que nous travaillerons très bien ensemble pour contribuer à l'industrie laitière dans son ensemble et à l'industrie laitière de la Chine afin d'améliorer la qualité et de récompenser l'innovation technologique. »

À la suite de l'élection de Yun Zhanyou, Yili Group est prêt à jouer un rôle plus actif dans la promotion de la collaboration mondiale. L'engagement de Yili à l'égard de la gouvernance mondiale de l'industrie laitière a été représenté par sa participation active à plusieurs comités de travail de la FIL. Ces comités couvrent différents domaines, comme les méthodes d'analyse de la composition, les microorganismes, additifs et les contaminants dans le domaine des produits laitiers, la science et la technologie dans l'industrie laitière, les politiques et l'économie de l'industrie laitière, etc. S'appuyant sur son expertise, Yili partagera les expériences précieuses des entreprises laitières chinoises en matière de numérisation, de technologies intelligentes et de pratiques à faibles émissions de carbone lors de grands événements, d'initiatives de recherche et de discussions sur des sujets essentiels de la FIL.

En tant que plus importante entreprise laitière de l'industrie laitière asiatique, Yili est déterminée à appuyer l'innovation dans l'industrie mondiale et à chercher d'autres possibilités de développement. Yili demeurera à l'écoute des besoins des consommateurs du monde entier, en offrant des produits et des services de meilleure qualité et en réalisant sa vision « World Integrally Sharing Health ».

